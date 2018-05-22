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"Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью

22 Мая 2018, 13:45 | В России

Тема обеспечения доступности мобильной среды для людей с инвалидностью является одним из фокусов социальной ответственности «Билайн»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») признано лидером по доступности сервисов мобильной связи для людей с разными видами инвалидности. Результаты соответствующего исследования были представлены в Общественной Палате РФ 15 мая 2018 года.

Исследование DisQuestion включило в себя также оценку адаптации сервисов и продуктов девелопмента, банковского, HoReCa (индустрии гостеприимства) и туристического секторов. Организатором исследования стал инклюзивный проект Everland, в котором работают специалисты с разными видами инвалидности.

Оценка проводилась людьми, имеющими разные типы инвалидности и, соответственно, учитывала разные требования к обеспечению доступности онлайн или офлайн среды. В исследовании приняли участие эксперты и сотрудники фонда «Со-единение», АНО «Белая трость», Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих, компаний Oriense и Everland.

Эксперты также поделились тем, какие опции и качества услуг наиболее критичны для этой целевой аудитории. Самыми востребованными для людей с инвалидностью стали следующие сервисы компаний телекоммуникационного сектора:

• доступность сайта и мобильного приложения;

• наличие, повсеместная представленность и финансовая доступность специализированных тарифных предложений, учитывающих профиль использования услуг связи клиентами с инвалидностью;

• наличие специализированных сервисов, предназначенных для более комфортного обслуживания людей с особыми потребностями – как в офисах компании, так и онлайн, а также через удаленные центры обслуживания (ЦПК);

• наличие внутренних процессов и систем обучения сотрудников взаимодействию с клиентами с ограниченными возможностями;

Елена Мартынова, руководитель Everland: «Задача исследования заключалась в том, чтобы посмотреть на реальную ситуацию с доступностью услуг – каждый день участники нашей команды, среди которых люди с ДЦП, сложностями передвижения, слепотой или ограничениями по слуху, сталкиваются с ситуациями, в которых они не могут воспользоваться простыми, но критичными для них опциями. Мы понимаем, что во многом это вопрос коммуникации – представители сферы услуг могут не знать, что действительно нужно этой аудитории для качественного сервиса. Зачастую дело не в каких-то огромных инвестициях, а в тонкой настройке и создании универсального дизайна. В нашей стране порядка 13 миллионов людей с инвалидностью. Мы хотели бы, чтобы бизнес увидел этих клиентов».

Евгения Чистова, руководитель проектов социальной ответственности ПАО «ВымпелКом» отметила: «Тема обеспечения доступности мобильной среды для людей с инвалидностью является одним из фокусов социальной ответственности «Билайн» на протяжении многих лет. Исследование является для нас шансом в рамках экспертного сообщества понять, какие запросы есть у общества в области поддержки людей с инвалидностью, что необходимо поменять в системе сервисной и технологической поддержки, чтобы с помощью мобильных услуг системно решать существующие проблемы и внедрять ассистивные технологии мирового класса».

Ранее ПАО «ВымпелКом» презентовало запуск таких специализированных решений для людей с инвалидностью по слуху и зрению, разработанных при их непосредственном участии, как тарифная опция «Со-общение», сервис удаленного перевода жестового языка «Облачный сурдопереводчик», пилотное решение «Перчатка Брайля» - современное коммуникационное устройство и приложение, позволяющего слепоглухим людям и людям с нарушениями речи общаться в режиме реального времени со своими родными и близкими.

С полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке disq.evland.ru, а также в ближайшее время они будут размещены на портале The Question, где пройдет их дополнительное обсуждение.

***

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

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Теги: "билайн"  связь  исследование 



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