Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
Тема обеспечения доступности мобильной среды для людей с инвалидностью является одним из фокусов социальной ответственности «Билайн»
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») признано лидером по доступности сервисов мобильной связи для людей с разными видами инвалидности. Результаты соответствующего исследования были представлены в Общественной Палате РФ 15 мая 2018 года.
Исследование DisQuestion включило в себя также оценку адаптации сервисов и продуктов девелопмента, банковского, HoReCa (индустрии гостеприимства) и туристического секторов. Организатором исследования стал инклюзивный проект Everland, в котором работают специалисты с разными видами инвалидности.
Оценка проводилась людьми, имеющими разные типы инвалидности и, соответственно, учитывала разные требования к обеспечению доступности онлайн или офлайн среды. В исследовании приняли участие эксперты и сотрудники фонда «Со-единение», АНО «Белая трость», Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих, компаний Oriense и Everland.
Эксперты также поделились тем, какие опции и качества услуг наиболее критичны для этой целевой аудитории. Самыми востребованными для людей с инвалидностью стали следующие сервисы компаний телекоммуникационного сектора:
• доступность сайта и мобильного приложения;
• наличие, повсеместная представленность и финансовая доступность специализированных тарифных предложений, учитывающих профиль использования услуг связи клиентами с инвалидностью;
• наличие специализированных сервисов, предназначенных для более комфортного обслуживания людей с особыми потребностями – как в офисах компании, так и онлайн, а также через удаленные центры обслуживания (ЦПК);
• наличие внутренних процессов и систем обучения сотрудников взаимодействию с клиентами с ограниченными возможностями;
Елена Мартынова, руководитель Everland: «Задача исследования заключалась в том, чтобы посмотреть на реальную ситуацию с доступностью услуг – каждый день участники нашей команды, среди которых люди с ДЦП, сложностями передвижения, слепотой или ограничениями по слуху, сталкиваются с ситуациями, в которых они не могут воспользоваться простыми, но критичными для них опциями. Мы понимаем, что во многом это вопрос коммуникации – представители сферы услуг могут не знать, что действительно нужно этой аудитории для качественного сервиса. Зачастую дело не в каких-то огромных инвестициях, а в тонкой настройке и создании универсального дизайна. В нашей стране порядка 13 миллионов людей с инвалидностью. Мы хотели бы, чтобы бизнес увидел этих клиентов».
Евгения Чистова, руководитель проектов социальной ответственности ПАО «ВымпелКом» отметила: «Тема обеспечения доступности мобильной среды для людей с инвалидностью является одним из фокусов социальной ответственности «Билайн» на протяжении многих лет. Исследование является для нас шансом в рамках экспертного сообщества понять, какие запросы есть у общества в области поддержки людей с инвалидностью, что необходимо поменять в системе сервисной и технологической поддержки, чтобы с помощью мобильных услуг системно решать существующие проблемы и внедрять ассистивные технологии мирового класса».
Ранее ПАО «ВымпелКом» презентовало запуск таких специализированных решений для людей с инвалидностью по слуху и зрению, разработанных при их непосредственном участии, как тарифная опция «Со-общение», сервис удаленного перевода жестового языка «Облачный сурдопереводчик», пилотное решение «Перчатка Брайля» - современное коммуникационное устройство и приложение, позволяющего слепоглухим людям и людям с нарушениями речи общаться в режиме реального времени со своими родными и близкими.
С полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке disq.evland.ru, а также в ближайшее время они будут размещены на портале The Question, где пройдет их дополнительное обсуждение.
***
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.
VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.
Новости тематики
- "Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
- Медведев обогнал Путина по доходам
- Таможня запускает Центры электронного декларирования для таможенных деклараций
- Мобильники Samsung уделали Apple в России
Новости раздела
- "Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
- "Билайн" протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- МТС эволюционирует к сетям будущего вместе с финской Nokia
- "МегаФон" поможет запустить Wi-Fi-доступ в поездах по всей России
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Экономика России готовится к новому удару
- Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- На Владивосток обрушатся ливень и штормовой ветер
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- В Хабаровском крае "Агроэнерго" задолжало более 350 работникам свыше 24 млн рублей
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций