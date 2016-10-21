Рухнула еще одна страховая компания

Приморцам стоит проверить свои полисы

Банк России отозвал с 20 октября лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Инвестиции и финансы», говорится в материалах регулятора.

«Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 15.09.2016 действия лицензий на осуществление страхования, а именно, неисполнением предписания Банка России в установленный срок», - говорится в сообщении регулятора.

Досье «Золотого Рога»: АО СК «Инвестиции и финансы» – относительно небольшая по объему сборов универсальная страховая компания с региональной сетью продаж. В 2015 году по объему собранной премии организация заняла 67-е место в общем рэнкинге российских страховщиков и 28-е место среди страховщиков каско. Приоритетными направлениями деятельности компании в 2015 году являлись: автострахование (64,04%) и добровольное медицинское страхование (17,65%). Компания имеет 18 филиалов и более 10 офисов продаж в крупных городах России. Головной офис расположен в Москве.

6 июля 2016 года приказом Банка России была назначена временная администрация в АО СК «Инвестиции и финансы». Решение о назначении временной администрации принято в связи с необходимостью контроля за реализацией обществом плана восстановления платежеспособности.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток