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Японская рыба после аварии на Фукусиме вновь допущена на прилавки России

21 Июля 2015, 10:39 | В России

Россельхознадзор снял запрет на поставки рыбы с предприятий Японии

Россельхознадзор с 16 июля снял запрет по поставки рыбы с 23 предприятий Японии. Запрет был введен после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Решение  о снятии запрета было принято после предварительного отчета миссии МАГАТЭ, которая была проведена в феврале 2015 года.

Россельхознадзор также исходил из того, что префектура Аомори, где находятся эти предприятия, расположена на значительном расстоянии от префектуры Фукусима, где находится аварийная АЭС.

Согласно сообщению Россельхознадзора, ввозимая продукция должна сопровождаться приложением к ветсертификату, заверенным подписью и печатью ветеринарного врача, который оформил сертификат. В приложении необходимо указать результаты исследования рыбы на наличие радионуклидов - цезия-137, цезия-134 и стронция-90.

Кроме того, прибывшая рыба в Россию должна быть проверена на радиологические показатели безопасности в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: россельхознадзор снял запрет на поставки рыбы с предприятий японии 






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Комментарии

  • Во как16:43, 21.07.2015#

    А говорят что коррупцию победили

  • Псевдоним15:40, 24.07.2015#

    ". . . снял запрет по поставки рыбы"По поставкЕ, а вернее по поставкАМ, так как речь идёт о 23-х предприятиях.

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