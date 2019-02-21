www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.86 р. 100 JPY: 59.4 р.
EUR: 74.68 р. 10 CNY: 97.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Мужчины не обрадуются 23 февраля

21 Февраля 2019, 10:05 | В России

Вместо гаджета или автомобиля им вручат дезодорант

Мужчины мечтают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, но большая их часть получит средства ухода за телом, одежду, обувь и подарочные сертификаты.

В исследовании сервиса для размещения объявлений Avito говорится, что в этом году число женщин, планирующих поздравить представителей сильного пола с 23 февраля, выросло на 13 процентных пунктов - до 93%. При этом активнее всего это будут делать девушки в возрасте от 25 до 35 лет. Подавляющая часть женщин выделила на подарок не более тысячи рублей.

Большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), чуть меньше - одежду и обувь (23%). Следом идут подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчин достанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными, говорится в исследовании.

Сами мужчины хотели бы получить в подарок гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). При этом только 17% обрадуются дезодоранту и лишь 8% - носкам и нижнему белью.

В некоторых случаях ожидание и реальность все же совпадают: в обоих рейтингах фигурируют товары для спорта, алкоголь, книги и животные. В прошлом году большинство мужчин получили в подарок дезодорант и пену для бритья (43%), носки (23%), одежду и обувь (13%).

Также есть и оригинальные варианты подарков. Среди них: «букет из вобл», «что-то для авто», «полет в Дубай», «перфоратор», «мангал», «билет на концерт, в театр», «костюм для рыбалки».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: праздник  автомобиль  подарки  гаджет  ожидания 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru