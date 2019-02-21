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Мужчины не обрадуются 23 февраля
Вместо гаджета или автомобиля им вручат дезодорант
Мужчины мечтают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, но большая их часть получит средства ухода за телом, одежду, обувь и подарочные сертификаты.
В исследовании сервиса для размещения объявлений Avito говорится, что в этом году число женщин, планирующих поздравить представителей сильного пола с 23 февраля, выросло на 13 процентных пунктов - до 93%. При этом активнее всего это будут делать девушки в возрасте от 25 до 35 лет. Подавляющая часть женщин выделила на подарок не более тысячи рублей.
Большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), чуть меньше - одежду и обувь (23%). Следом идут подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчин достанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными, говорится в исследовании.
Сами мужчины хотели бы получить в подарок гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). При этом только 17% обрадуются дезодоранту и лишь 8% - носкам и нижнему белью.
В некоторых случаях ожидание и реальность все же совпадают: в обоих рейтингах фигурируют товары для спорта, алкоголь, книги и животные. В прошлом году большинство мужчин получили в подарок дезодорант и пену для бритья (43%), носки (23%), одежду и обувь (13%).
Также есть и оригинальные варианты подарков. Среди них: «букет из вобл», «что-то для авто», «полет в Дубай», «перфоратор», «мангал», «билет на концерт, в театр», «костюм для рыбалки».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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