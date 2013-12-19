Путин считает, что зарплаты россиян в этом году выросли на 5,5%

Реальные заработные платы россиян выросли в этом году на 5,5%, заявил президент РФ Владимир ПУТИН во время Большой пресс-конференции, проходящей в Москве.

"Изменения реальной заработной платы в процентах - плюс 5,5%, реальной заработной платы, не номинальной. Реальные располагаемые денежные доходы в России в этом году выросли на 3,6%. Считаю, хороший показатель", - сказал президент РФ.

Он также отметил, что размер трудовых пенсий по старости за последний год вырос с 9,790 тыс. до 10,742 тыс. рублей.

По словам Путина, инфляция в России в уходящем году может составить 6,1%.

За два президентских срока (2000-2008 годы) Владимир Путин провел восемь больших пресс-конференций. Девятое подобное мероприятие проводится в Центре международной торговли в Москве 19 декабря. На пресс-конференцию аккредитовано свыше 1300 российских и иностранных журналистов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы президента России.