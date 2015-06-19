Греф назвал четыре составляющие кризиса в экономике РФ

Налицо падение доходов населения и заработных плат

Нынешний кризис в российской экономике вызван четырьмя факторами: падением ВВП, инфляцией, девальвацией и снижением доходов населения, заявил глава Сбербанка Герман ГРЕФ в ходе "делового завтрака" Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2015)..

"(Есть) четыре фактора, которые мы можем отразить в качестве ключевых элементов этого кризиса. Это отрицательные темпы роста ВВП как собственно агрегирующий показатель. Это глубокая девальвация рубля, это высокий инфляционный фон, падение доходов населения и заработных плат", - сказал он.

"С одной стороны, мы видим падение доходов населения, падение заработных плат. В то же самое время мы видим, что растет собираемость налогов", - считает Греф.

Прибыль российских банков, по его словам, в условиях кризиса в экономике близка к нулевому показателю.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург