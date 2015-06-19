Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Греф назвал четыре составляющие кризиса в экономике РФ
Налицо падение доходов населения и заработных плат
Нынешний кризис в российской экономике вызван четырьмя факторами: падением ВВП, инфляцией, девальвацией и снижением доходов населения, заявил глава Сбербанка Герман ГРЕФ в ходе "делового завтрака" Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2015)..
"(Есть) четыре фактора, которые мы можем отразить в качестве ключевых элементов этого кризиса. Это отрицательные темпы роста ВВП как собственно агрегирующий показатель. Это глубокая девальвация рубля, это высокий инфляционный фон, падение доходов населения и заработных плат", - сказал он.
"С одной стороны, мы видим падение доходов населения, падение заработных плат. В то же самое время мы видим, что растет собираемость налогов", - считает Греф.
Прибыль российских банков, по его словам, в условиях кризиса в экономике близка к нулевому показателю.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург
Новости тематики
Новости раздела
- МТС будет развивать ТВ-сервисы в партнерстве с Huawei
- "Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
- "Билайн" протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- МТС эволюционирует к сетям будущего вместе с финской Nokia
- "МегаФон" поможет запустить Wi-Fi-доступ в поездах по всей России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
". . . падение доходов населения и заработных плат" Ну наконец то, хоть один увидел истину. А вот УлюЛькаеФ, поет что все зашибись и все в шоколаде, благосостояние народа растет и вообще никакого кризиса нет, да и не было его! - мимо прошел