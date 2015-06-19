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Ольга Голодец: Повышение пенсионного возраста для женщин неактуально

19 Июня 2015, 16:10 | В России

Правительство еще не обсуждало эту тему

Правительство РФ на данный момент не рассматривает вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин, сообщила вице-премьер РФ Ольга ГОЛОДЕЦ в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2015).

"Это не обсуждалось", - пояснила вице-премьер. отвечая на вопрос, в какой стадии обсуждение предложений о возможном повышении пенсионного возраста для женщин.

В настоящее время ПФР совместно с Минтруда по поручению правительства РФ рассматривают вопрос о возможности и целесообразности повышения пенсионного возраста в РФ. ПФР и Минтруд в ближайшее время планируют обсудить эти аспекты в правительстве.

Министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ накануне сказал журналистам, что решение по увеличению пенсионного возраста в этом году вряд ли будет принято.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург

Автор: Олег Клименко
Теги: пенсии  правительство 



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