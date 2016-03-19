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В России разбился самолет арабского лоукостера
Погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа
В аэропорту Ростова-на-Дону при посадке разбился Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
По предварительным данным, все пассажиры, находившиеся на борту Boeing сообщением Дубай - Ростов-на-Дону, граждане России.
Экипаж разбившегося "Боинга" был иностранным и мог не знать особенностей летной ситуации, сложившейся в связи с плохими метеоусловиями. Накануне было объявлено предупреждение о циклоне - ухудшении метеоусловий с метелью и сильным ветром.
Самолет в сложных условиях не смог сразу зайти на посадку и пошел на второй круг, при повторном заходе произошло крушение. Обломки самолета разбросаны по взлетно-посадочной полосе, при ударе о землю произошло возгорание.
Досье "Золотого Рога": Fly Dubai - low-cost (бюджетная) авиакомпания, созданная правительством Дубая при участии авиакомпании Emirates . В своем парке имеет самолеты Боинг 737-800,средний возраст которых, по данным самой flydubai, составляет чуть более трех лет. Перевозчик выполняет рейсы из Международного аэропорта Дубая по более чем 90 направлениям.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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