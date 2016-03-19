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В России разбился самолет арабского лоукостера

19 Марта 2016, 12:13 | В России

Погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа

В аэропорту Ростова-на-Дону при посадке разбился Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По предварительным данным, все пассажиры, находившиеся на борту Boeing сообщением Дубай - Ростов-на-Дону, граждане России.

Экипаж разбившегося "Боинга" был иностранным и мог не знать особенностей летной ситуации, сложившейся в связи с плохими метеоусловиями. Накануне было объявлено предупреждение о циклоне - ухудшении метеоусловий с метелью и сильным ветром.

Самолет в сложных условиях не смог сразу зайти на посадку и пошел на второй круг, при повторном заходе произошло крушение. Обломки самолета разбросаны по взлетно-посадочной полосе, при ударе о землю произошло возгорание.

Досье "Золотого Рога": Fly Dubai - low-cost (бюджетная) авиакомпания, созданная правительством Дубая при участии авиакомпании Emirates . В своем парке имеет самолеты Боинг 737-800,средний возраст которых, по данным самой flydubai, составляет чуть более трех лет. Перевозчик выполняет рейсы из Международного аэропорта Дубая по более чем 90 направлениям.

 Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: катастрофа  авиа 



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