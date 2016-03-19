В России разбился самолет арабского лоукостера

Погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа

В аэропорту Ростова-на-Дону при посадке разбился Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По предварительным данным, все пассажиры, находившиеся на борту Boeing сообщением Дубай - Ростов-на-Дону, граждане России.

Экипаж разбившегося "Боинга" был иностранным и мог не знать особенностей летной ситуации, сложившейся в связи с плохими метеоусловиями. Накануне было объявлено предупреждение о циклоне - ухудшении метеоусловий с метелью и сильным ветром.

Самолет в сложных условиях не смог сразу зайти на посадку и пошел на второй круг, при повторном заходе произошло крушение. Обломки самолета разбросаны по взлетно-посадочной полосе, при ударе о землю произошло возгорание.

Досье "Золотого Рога": Fly Dubai - low-cost (бюджетная) авиакомпания, созданная правительством Дубая при участии авиакомпании Emirates . В своем парке имеет самолеты Боинг 737-800,средний возраст которых, по данным самой flydubai, составляет чуть более трех лет. Перевозчик выполняет рейсы из Международного аэропорта Дубая по более чем 90 направлениям.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток