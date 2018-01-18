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"Билайн" протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с

18 Января 2018, 10:04 | В России

Тестирование проводилось на стандартной базовой станции Huawei DBS3910

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продемонстрировал скорость более чем в 1 Гбит/с на радио интерфейсе во время тестирования в Москве. Развитие технологий, позволяющих достигать таких скоростей, лежит в основе меморандума ПАО «ВымпелКом» и Huawei о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G. 

Тестирование проводилось с целью анализа возможностей оборудования, позволяющего достичь скорости более 1 Гбит/с на абонента на существующей сети LTE. Для этой цели было организовано тестирование на оборудовании компании Huawei, а реализация таких скоростей стала возможной путем агрегации 5 несущих LTE в доступном компании «ВымпелКом» частотном спектре. Суммарно была использована полоса 55 МГц в пяти диапазонах: 800МГц, 900МГц, 1800МГц, 2100МГц и 2600МГц с использованием квадратурной амплитудной модуляции высокого порядка (256 QAM) и режима работы радио модулей 4T4R.

Благодаря вышеперечисленному функционалу и технологиям удалось достичь пиковой скорости на абонента в 1 030 Мбит/с. Тестирование проводилось на стандартной базовой станции Huawei DBS3910. В качестве абонентского устройства использовался тестовый терминал компании Huawei с поддержкой агрегации до 5-ти несущих LTE.

Мартин ШКОП, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» отметил: «Наша стратегия развития LTE и следующего поколения, 5G, предполагает тестирование и внедрение технологий, открывающих нашим абонентам новые возможности для коммуникаций и получения лучших цифровых сервисов. Данное тестирование проводилось с расчетом на то, что на рынке уже появляются устройства, способные поддерживать гигабитные скорости».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: 5g  тестирование  "билайн"  huawei  интернет 






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