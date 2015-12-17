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Путин призвал Украину "почувствовать разницу"

17 Декабря 2015, 20:16 | В России

Президент России считает, что ликвидации людей на юго-востоке Украины допустить нельзя

Президент Владимир ПУТИН в ходе традиционной Большой пресс-конференции в Москве заявил об отсутствии регулярных войск России на востоке Украины, сообщает деловая газета "Золотой Рог". «Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов в военной сфере. Но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Я вам искренне говорю, мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был как можно быстрее разрешен. Но только не способом физической ликвидации людей на юго-востоке Украины», - сказал Владимир Путин.

Президент России также спрогнозировал ухудшение экономических отношений с Украиной.

«С 1 января, к сожалению для нас, мы прогнозируем ухудшение наших экономических отношений. Потому что мы вынуждены принять решение о том, что с 1 января не будем работать с Украиной как с членом зоны свободной торговли СНГ. Мы стремились сохранить свои экономические отношения с Украиной, но Украина является членом зоны свободной торговли - там есть преференции различные, нулевые тарифы. Она в одностороннем порядке выходит как бы из этого режима и присоединяется ко всем европейским правилам. А там, например, написано: все товары на украинском рынке должны быть подчинены техническим стандартам и нормам технического регулирования Евросоюза. Но наши-то (росссийские) товары пока не отвечают этим требованиям. Это значит что вы выбрасываете наши товары с этого рынка», - сказал Путин, уточнив, что Россия не собирается вводит в отношении Украины санкции.

«Я хочу, чтобы это было услышано - мы не собираемся вводить в отношении Украины какие бы то ни было санкции. Украина не может быть поставлена в условия худшие, чем любые другие наши партнеры вовне, но, конечно, какими-либо преференциями Украина в торговле с Россией с 1 января 2016 года пользоваться не будет», - подчеркнул президент РФ.

Большая пресс-конференция 17 декабря стала одиннадцатой для главы государства на его посту. Еще до проведения пресс-конференции был побит рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов - 1390 сотрудников российских и иностранных СМИ.

Фото с сайта Кремля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: санкции  Украина  Путин 



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