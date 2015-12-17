Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин призвал Украину "почувствовать разницу"
Президент России считает, что ликвидации людей на юго-востоке Украины допустить нельзя
Президент Владимир ПУТИН в ходе традиционной Большой пресс-конференции в Москве заявил об отсутствии регулярных войск России на востоке Украины, сообщает деловая газета "Золотой Рог". «Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов в военной сфере. Но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Я вам искренне говорю, мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был как можно быстрее разрешен. Но только не способом физической ликвидации людей на юго-востоке Украины», - сказал Владимир Путин.
Президент России также спрогнозировал ухудшение экономических отношений с Украиной.
«С 1 января, к сожалению для нас, мы прогнозируем ухудшение наших экономических отношений. Потому что мы вынуждены принять решение о том, что с 1 января не будем работать с Украиной как с членом зоны свободной торговли СНГ. Мы стремились сохранить свои экономические отношения с Украиной, но Украина является членом зоны свободной торговли - там есть преференции различные, нулевые тарифы. Она в одностороннем порядке выходит как бы из этого режима и присоединяется ко всем европейским правилам. А там, например, написано: все товары на украинском рынке должны быть подчинены техническим стандартам и нормам технического регулирования Евросоюза. Но наши-то (росссийские) товары пока не отвечают этим требованиям. Это значит что вы выбрасываете наши товары с этого рынка», - сказал Путин, уточнив, что Россия не собирается вводит в отношении Украины санкции.
«Я хочу, чтобы это было услышано - мы не собираемся вводить в отношении Украины какие бы то ни было санкции. Украина не может быть поставлена в условия худшие, чем любые другие наши партнеры вовне, но, конечно, какими-либо преференциями Украина в торговле с Россией с 1 января 2016 года пользоваться не будет», - подчеркнул президент РФ.
Большая пресс-конференция 17 декабря стала одиннадцатой для главы государства на его посту. Еще до проведения пресс-конференции был побит рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов - 1390 сотрудников российских и иностранных СМИ.
Фото с сайта Кремля.
Новости тематики
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- МТС будет развивать ТВ-сервисы в партнерстве с Huawei
- "Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
- Медведев обогнал Путина по доходам
Новости раздела
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В Москве сделали бесплатный проезд на электричках, но только для пенсионеров, инвалидов и почетных доноров
- МТС будет развивать ТВ-сервисы в партнерстве с Huawei
- "Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
- "Билайн" протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край