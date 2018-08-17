Двадцать лет назад приморцы в одночасье стали нищими

На фоне дефолта Банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора от 6 до 9,5 рублей за доллар

17 августа 1998 года правительство РФ во главе с Сергеем КИРИЕНКО объявило дефолт. Одновременно Банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора от 6 до 9,5 рублей за доллар. Это заявление повлекло за собой падение курса рубля сразу в полтора раза. Согласно статистике, после дефолта граждане потеряли примерно четверть своих доходов: зарплаты упали на треть, пенсии на 42%. Эксперты считают, что усредненные цифры не отражают действительности: доходы многих семей упали в 3-5 раз, а некоторые попросту разорились.

Экономический кризис 1998 года в России стал одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны, отмечает ТАСС. Основными причинами дефолта (приостановки платежей по внутреннему долгу) стали большой государственный долг России, которому способствовал обвал азиатских экономик, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля.

Российская экономика образца 90-х хронически страдала от дефицита бюджета - он составлял 5-8% ВВП. Для покрытия этого дефицита правительство создало рынок государственных краткосрочных облигаций (ГКО).

Государственные краткосрочные бескупонные облигации были впервые эмитированы министерством финансов РФ в мае 1993 года. По сути, рынок ГКО представлял собой классическую финансовую пирамиду, в которую были вовлечены чуть ли не все денежные ресурсы страны. На протяжении более чем трех лет деньги не выходили за пределы финансовой сферы, спекуляции с этими ценными бумагами были выгоднее, чем выпуск самой прибыльной продукции. Доходность по ГКО непосредственно перед кризисом достигала 140% годовых.

Страна остро нуждалась в зарубежных займах, но не могла надежно гарантировать обслуживание долга. Следствием больших внешних и внутренних займов явился огромный государственный внешний долг в размере более $150 млрд, тогда как международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации составляли на конец августа 1998 года лишь $12,459 млрд.

Внутренний долг достиг $200 млрд (по курсу июля 1998 года). На момент кризиса резервы ЦБ составляли $24 млрд, обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ (государственные краткосрочные облигации / облигации федерального займа) и фондовом рынке - свыше $36 млрд.

Ситуацию усугубляли снижение мировых цен на сырье (прежде всего, на нефть, газ, металлы) и начавшийся весной 1998 года в Азии мировой финансовый кризис. Из-за этих событий валютные доходы правительства уменьшились, а частные иностранные кредиторы стали крайне опасаться давать займы странам с нестабильной экономикой.

Иностранные инвесторы начали выводить свои инвестиции с российского рынка. С октября 1997 года и до кризиса в августе 1998 года акции российских предприятий упали в 10 раз.

Реакцией Центрального банка РФ на складывающуюся ситуацию стало поддержание курса рубля через повышение процентных ставок и иностранные займы. Ставка рефинансирования была поднята до 150% в мае 1998 года (при инфляции менее 10% в год), чтобы предотвратить отток капитала, происходящий со скоростью $0,5 млрд в неделю.

Одновременно велись переговоры с МВФ и Всемирным банком о программе кредитования. В соответствии с программой, согласованной российскими властями и МВФ, Россия должна была получить от международных организаций и японского правительства $22,6 млрд. Первый транш в размере $4,8 млрд был получен в июле, но стабилизировать рынок это не помогло.

5 августа 1998 года правительство приняло решение о резком - с $6 млрд до $14 млрд - увеличении лимита внешних заимствований России в текущем году. Фактически такое решение подтвердило невозможность финансирования бюджета из внутренних источников.

11 августа 1998 года обрушились котировки российских ценных бумаг на биржах. Падение цен на акции в РТС превысило 7,5%, после чего торги были остановлены. Весь день банки активно скупали валюту, а к вечеру стало известно о приостановке операций целым рядом крупнейших банков.

17 августа председатель правительства Сергей Кириенко заявил о введении комплекса мер, «направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики» страны. Фактически это утверждение означало дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней приостанавливалось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Купля-продажа ГКО прекратилась. Одновременно Банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора от 6 до 9,5 рублей за доллар. Это заявление повлекло за собой падение курса рубля сразу в полтора раза.

По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили $96 млрд, из которых $33 млрд пришлось на корпоративный сектор, $19 млрд - на граждан, $45 млрд - на коммерческие банки.

Ряд российских банков не смог пережить дефолт. За 1998 год количество действующих кредитных организаций сократилось на 229 и на 1 января 1999 года составило 1 476. При этом во второй половине года тенденция к сокращению количества действующих кредитных организаций усилилась.

Отличительной особенностью банковского кризиса стал отзыв лицензий на осуществление банковских операций у крупнейших банков. Если за 1997 год и семь месяцев 1998 года ни у одного из банков, входящих в группу двадцати крупнейших по величине активов, не была отозвана лицензия, то за август-декабрь 1998 года лицензии лишились три банка этой группы.

В результате экономического кризиса 1998 года Россия превратилась в одного из крупнейших должников в мире. Ее внешняя задолженность увеличилась до $220 млрд.

Вследствие решений от 17 августа произошла неуправляемая трехкратная девальвация рубля. Из-за искусственной привязки рубля к доллару и ориентации на динамику обменного курса рубля следствием девальвации последнего стал взрывной рост цен. За четыре месяца (ноябрь к июлю 1998 года) по продовольственным товарам цены повысились на 63%, по непродовольственным товарам - 85%.

Девальвация рубля остановилась только в конце 2002 года и за четыре с третью года оказалась пятикратной.

Главным позитивным результатом кризиса 1998 года эксперты называют отход экономики от сырьевой модели и развитие отраслей экономики, которые до финансового кризиса замещались импортом.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток