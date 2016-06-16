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Китайский бизнес на ПМЭФ-2016 представляет основатель Alibaba Group Джек Ма
Порядка 230 иностранных компаний будут представлены на уровне руководителей
Юбилейный, 20-й Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал свою работу в четверг. В форуме принимают участие представители порядка 500 иностранных и 600 российский компаний, в том числе из США, Франции, Швейцарии, КНР, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, КНР, Дании и других, сообщает из северной столицы корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, порядка 230 иностранных компаний будут представлены на уровне руководителей. В их числе - китайская Alibaba Group (основатель и председатель совета директоров компании Джек МА), южнокорейская «Сунг Лип» (Джэхо КО), японская Mitsui & Co., Ltd. (гендиректор ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» и главный региональный управляющий «Мицуи» в странах СНГ Хироси МЕГУРО) и другие.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, которое состоится 17 июня, выступят президент РФ Владимир ПУТИН, его казахстанский коллега Нурсултан НАЗАРБАЕВ, а также премьер-министр Италии Маттео РЕНЦИ.
Программа ПМЭФ включает более 100 мероприятий. Пройдут тематические заседания по торгово-экономическому сотрудничеству с Италией, Китаем, Индией, Японией, Швейцарией, Германией, США, странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африканского континента.
Мероприятие впервые проходит на новом месте - в недавно построенном конгрессно-выставочном центре «Эскспофорум», который стал крупнейшей выставочной площадкой в Восточной Европе.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
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На форуме работает корреспондента деловой газеты "Золотой Рог" - Отлично написано)