Китайский бизнес на ПМЭФ-2016 представляет основатель Alibaba Group Джек Ма

Порядка 230 иностранных компаний будут представлены на уровне руководителей

Юбилейный, 20-й Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал свою работу в четверг. В форуме принимают участие представители порядка 500 иностранных и 600 российский компаний, в том числе из США, Франции, Швейцарии, КНР, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, КНР, Дании и других, сообщает из северной столицы корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, порядка 230 иностранных компаний будут представлены на уровне руководителей. В их числе - китайская Alibaba Group (основатель и председатель совета директоров компании Джек МА), южнокорейская «Сунг Лип» (Джэхо КО), японская Mitsui & Co., Ltd. (гендиректор ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» и главный региональный управляющий «Мицуи» в странах СНГ Хироси МЕГУРО) и другие.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, которое состоится 17 июня, выступят президент РФ Владимир ПУТИН, его казахстанский коллега Нурсултан НАЗАРБАЕВ, а также премьер-министр Италии Маттео РЕНЦИ.

Программа ПМЭФ включает более 100 мероприятий. Пройдут тематические заседания по торгово-экономическому сотрудничеству с Италией, Китаем, Индией, Японией, Швейцарией, Германией, США, странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африканского континента.

Мероприятие впервые проходит на новом месте - в недавно построенном конгрессно-выставочном центре «Эскспофорум», который стал крупнейшей выставочной площадкой в Восточной Европе.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург