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Путин считает отсутствие медикаментов для льготников криминалом

16 Апреля 2015, 22:40 | В России

Минздрав тем временем отчитывается, что все распределено по регионам

"Если это не доходит до людей, то это просто проявления практически криминального характера. Надо выяснить, где это происходит. Обязательно поручу Минздраву этим заняться", - сказал Владимир ПУТИН в четверг в ходе "Прямой линии".

Путин отметил, что по докладам Минздрава все необходимые препараты такого рода закуплены на несколько месяцев вперед.

"Правительство выделило дополнительно на эти цели 16 млрд рублей. Но по заявлению министра здравоохранения им даже не нужно сейчас использовать эти 16 млрд, потому что в наличии все есть и все распределено по регионам", - сказал он.

Президент также сказал, что правительство не планирует отказываться от закупок импортных лекарств.

"Наши производители производят в значительном объеме качественные, отвечающие всем требованиям мировых стандартов лекарственные препараты", - сказал Путин.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "прямая линия"  Путин  криминал  медикаменты 






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