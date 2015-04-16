Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин: Не рекомендуем никому считать нас своими врагами
Президент напомнил, что у России большой ядерный потенциал
Россия никакое из государств не считает своим врагом, заявил президент РФ Владимир ПУТИН в ходе "прямой линии" в четверг.
"Мы никого врагами не считаем - я имею в виду из участников международного общения. И не рекомендуем никому считать нас своими врагами. Враги России- это международные террористы, организованная преступность", - сказал президент.
Он напомнил, что Россия - страна с огромным потенциалом развития, большими природными ресурсами, большим, по европейским меркам, населением и великая ядерная держава, обладающая сопоставимым с США ядерным потенциалом.
"Поэтому быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно", - сказал Путин.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото kremlin.ru
Новости тематики
- МТС будет развивать ТВ-сервисы в партнерстве с Huawei
- "Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
- Медведев обогнал Путина по доходам
- Таможня запускает Центры электронного декларирования для таможенных деклараций
Новости раздела
- МТС будет развивать ТВ-сервисы в партнерстве с Huawei
- "Билайн" признан лидером в обеспечении доступности услуг мобильной связи для людей с инвалидностью
- "Билайн" протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- МТС эволюционирует к сетям будущего вместе с финской Nokia
- "МегаФон" поможет запустить Wi-Fi-доступ в поездах по всей России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"