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Путин: Не рекомендуем никому считать нас своими врагами

16 Апреля 2015, 21:57 | В России

Президент напомнил, что у России большой ядерный потенциал

Россия никакое из государств не считает своим врагом, заявил президент РФ Владимир ПУТИН в ходе "прямой линии" в четверг.

"Мы никого врагами не считаем - я имею в виду из участников международного общения. И не рекомендуем никому считать нас своими врагами. Враги России- это международные террористы, организованная преступность", - сказал президент.

Он напомнил, что Россия - страна с огромным потенциалом развития, большими природными ресурсами, большим, по европейским меркам, населением и великая ядерная держава, обладающая сопоставимым с США ядерным потенциалом.

"Поэтому быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно", - сказал Путин.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото kremlin.ru

Автор: Олег Клименко | Ольга Добролюбова
Теги: прямая линия  Путин 



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