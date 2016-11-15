"Трансаэро" не разрешают летать

Еще недавно вторая авиакомпания страны лишена сертификата эксплуатанта

Арбитражный суд Московского округа сегодня оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о законности отзыва у авиакомпании «Трансаэро» сертификата эксплуатанта. Первая частная авиакомпания России еще два года назад составляла реальную конкуренцию «Аэрофлоту», а после ее ухода с рынка на популярном направлении Владивосток – Москва резко взлетели цены на авиабилеты.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил кассацию еще недавно второй авиакомпании страны.

Сертификата эксплуатанта был отозван у авиакомпании «Трансаэро» приказом Росавиации от 20 октября 2015 года.

Представитель Росавиации пояснил, что у гендиректора «Трансаэро» Дмитрий САПЫКИНА (сейчас возглавляет авиакомпанию «Россия» - «Золотой Рог») на момент проверки отсутствовала требуемая по правилам авиационной безопасности аттестация, что является грубым нарушением федеральных авиационных правил (ФАП). «Трансаэро» отменила около 349 регулярных пассажирских рейсов, при этом авиакомпания не подтвердила выполнение требований, установленных ФАП в данной ситуации.

Напомним, что на фоне финансовых проблем «Трансаэро» правительство РФ приняло решение, что авиакомпания будет обанкрочена, с 1 октября 2015 года авиаперевозчик закрыл продажу билетов. Билеты «Трансаэро» туда и обратно с началом перевозки до 15 декабря 2015 года и окончанием после 15 декабря были аннулированы.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 16 декабря 2015 года по заявлению Сбербанка в рамках дела о банкротстве «Трансаэро» ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток