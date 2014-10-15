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За порчу жилья или перепланировку теперь будут штрафовать юридических и должностных лиц

15 Октября 2014, 15:50 | В России

Введение штрафов призвано усилить меру ответственности

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минстроем законопроект об ответственности юридических и должностных лиц за порчу жилых домов

"Вводятся штрафы в отношении юридических и должностных лиц за порчу жилых домов и помещений, самовольное переустройство, перепланировку или использование не по назначению жилых помещений в многоквартирных домах", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Действующая редакция статьи 7.21 КоАП предусматривает административную ответственность граждан за порчу жилых домов, жилых помещений, их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых домов и (или) жилых помещений либо их использование не по назначению.

Вместе с тем действующие нормы КоАП не учитывают того, что жилые помещения могут находиться в собственности, владении, пользовании, распоряжении юридических лиц. Существует риск совершения указанных деяний их должностными лицами.

Законопроектом предлагается установить ответственность юридических и должностных лиц за совершение таких деяний.

Введение штрафов за порчу или использование не по назначению имущества многоквартирного дома усилит меру ответственности юридических и должностных лиц.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: закон  жилье  штрафы 






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