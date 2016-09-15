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"Аэрофлот" настоятельно рекомендует пассажирам забыть на время полета про смартфоны Samsung Galaxy Note 7
Крупнейший авиаперевозчик России рекомендует не возить новинку в багаже, выключать и не заряжать на борту
Авиакомпания «Аэрофлот» в целях безопасности настоятельно рекомендует не перевозить телефон Samsung Galaxy Note 7 в багаже, выключить телефон данной модели на борту самолета и не заряжать его в течение всего полета. Ранее в ряде стран было рекомендовано пассажирам самолетов не включать смартфоны этой модели на борту из-за возможности взрыва батареи.
Напомним, что в группу «Аэрофлот» также входит дальневосточный авиаперевозчик «Аврора».
2 сентября южнокорейский производитель электроники Samsung Electronic объявил о глобальном отзыве смартфонов новой модели Galaxy Note 7 из-за обнаруженных дефектов аккумуляторов, которые могут привести к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки. В целом отзыв смартфонов, продажи которых стартовали 19 августа, затрагивает 10 стран. С того момента компания поставила 2,5 млн Galaxy Note 7.
Австралийские авиакомпании Qantas Airways, Jetstar, Virgin Australia, Tiger Airways уже запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту из-за случаев воспламенения аккумулятора смартфона. Соответствующую рекомендацию от авиавластей США получили и американские авиакомпании.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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