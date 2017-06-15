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Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
Этого не исключает президент России
Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной «Прямой линии» предложил рассмотреть вопрос о выдаче части материнского капитала семьям напрямую.
«Может быть с учетом снижения уровня доходов просто поступить: просто из этого материнского капитала дать возможность напрямую деньги отдать семье. Какую-то часть, чтобы поддержать семьи с двумя и большим количеством детей. Может быть, так будет даже эффективнее, чем дать возможность на что-то истратить, на решение какой-то не первоочередной задачи, а потом все это растворится или будет продано, причем с потерями», - сказал глава государства.
Владимир Путин также пообещал рассмотреть вопрос о повышении пособия на детей до трех лет, которое на данный момент составляет 50 рублей ежемесячно.
«Да, они (пособия) маленькие, действительно так и есть. Но мы стояли перед выбором - либо пособие увеличивать, либо материнский капитал сохранить. Мы все-таки пошли по пути сохранения материнского капитала. Это требует больших затрат от государства, но он более эффективный инструмент. Хотя над пособиями, конечно, тоже надо подумать», - сказал президент.
Досье «Золотого Рога»: Материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.
15-я ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 15 июня. Телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 млн.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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