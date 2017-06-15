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Дети и внуки Путина не пойдут в политику
Президент хочет, чтобы они жили «нормальной жизнью»
Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной «Прямой линии» ожидаемо затронул тему личной жизни.
«Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь в России, в Москве. И внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут в политику ни в какую, живут нормальной жизнью», - сказал Владимир Владимирович.
Глава государства также пояснил, что ничего не рассказывает о своих внуках, поскольку не хочет, чтобы они росли «принцами крови».
«Я не хочу, чтобы они росли какими-то «принцами крови». Я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя - они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. А это нанесет ущерб развитию ребенка», - сказал Путин.
15-я ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 15 июня. Телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 млн.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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