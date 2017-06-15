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Путин: Кризис в России подошел к концу
Но количество бедных за последние годы только увеличилось
«О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, мы перешли к периоду роста», - заявил президент России Владимир ПУТИН в ходе очередной «прямой линии», отвечая на вопрос «закончился ли экономический кризис?».
«Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество. Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится. Где-то сбой произойдет и так далее», - сказал глава государства.
В то же время Путин признал, что число людей, оказавшихся за чертой бедности в России, за последние годы увеличилось.
«У нас снизились реальные доходы граждан в последние годы. Что особенно тревожно, увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума», - заявил президент.
Он уточнил, что на сегодня этот показатель составляет 13,5%.
«За последние годы количество этих людей подросло до 13,5%. Казалось бы, не так уж и много, но за этими процентами - десятки и сотни тысяч людей, их судьбы», - сказал президент.
15-я ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 15 июня. Телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 млн.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото kremlin.ru
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