Медведев обогнал Путина по доходам

Ежемесячный заработок главы кабинета министров в прошлом году составлял примерно 715 тыс. рублей

Доходы президент РФ Владимира ПУТИНА в 2016 году составили 8 млн 858 тыс. 432 рубля, что на 33 тыс. рублей меньше дохода главы государства в 2015 году. Такие данные приведены в декларации президента РФ о доходах, расходах и имуществе, размещенной на официальном сайте Кремля.

Средний ежемесячный доход главы государства в прошлом году составил 738 тыс. рублей. В 2015 году среднемесячный заработок президента составлял около 741 тыс. рублей.

Недвижимость Путина и его автопарк остались прежними. В собственности Путина, как следует из декларации, - земельный участок на 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В его пользовании также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Президент является обладателем раритетного автомобиля «Волга» ГАЗ М21 (на фото), внедорожника «Нива» и прицепа «Скиф».

В 2013 году заработок президента составлял более 3,6 млн рублей, в 2014 году - 7,6 млн, в 2015 году - около 8,9 млн рублей.

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в 2016 году заработал 8 млн 586 тыс. 974 рубля. Это почти на 181 тыс. рублей меньше, чем в 2015, когда его доход составил 8 млн 767 тыс. 883 рубля. Такие сведения глава правительства представил в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте кабинета министров.