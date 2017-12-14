Путин заверил, что повышение пенсионного возраста будет проходить "постепенно и мягко"

Президент считает, что сначала нужно все просчитать

Окончательное решение по вопросу повышения пенсионного возраста в России еще не принято, но в случае его повышения это будет делаться постепенно, заверил президент Владимир ПУТИН в ходе ежегодной пресс-конференции. При этом он отметил, что все европейские страны, включая Белоруссию и Украину, уже приняли решение о повышении пенсионного возраста в отличии от России.

«При любом варианте это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. И совершенно точно это не должно быть никаким шоковым решением, не должно быть разовым. Это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко. Но повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть, никакого окончательного решения не принято», - сказал глава государства.

Путин уточнил, что решение о повышении пенсионного возраста не будет приниматься кулуарно.

«Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти», - сказал президент.

Путин также напомнил, что по вопросу повышения пенсионного возраста существуют различные мнения.

В частности, сторонники увеличения этого показателя говорят о том, что нынешняя планка выхода на пенсию была установлена в 30-е годы, когда продолжительность жизни была намного ниже, чем сейчас. В связи с этим постепенно количество пенсионеров в России будет увеличиваться, а количество работающих - сокращаться, что не даст возможности сбалансировать пенсионную систему.

«Это не значит, что государство будет не в состоянии выплачивать пенсию, оно будет в состоянии ее выплачивать. Не возникнет катастрофической ситуации, при которой выплаты прекратятся. Но доходы пенсионеров будут заморожены и с учетом инфляции они будут сокращаться. Так говорят сторонники повышения пенсионного возраста», - сказал Путин.

В свою очередь противники этого решения ссылаются на то, что в связи с инновационным развитием российской экономики рабочие места на производствах будут сокращаться, и в связи с этим повышение пенсионного возраста может негативно сказаться на рынке труда.

«Для того, чтобы принять окончательное решение, нужно все это просчитать: к чему это приведет», - сказал глава государства.

Он также заметил, что все европейские страны, включая Белоруссию, Украину, а также Казахстан, приняли решение о повышении пенсионного возраста, и не сделали это только в РФ.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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