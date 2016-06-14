Еще один банк прекратил самостоятельную работу

Сибирский банк «Кедр» присоединен к Бинбанку

Бинбанк завершил присоединение банка «Кедр» (Красноярск), все клиенты которого автоматически переведены на обслуживание в Бинбанк.

Расположение офисов не меняется, условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) остаются прежними, перезаключать их не требуется. Банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме, перевыпускать их не нужно до истечения срока действия.

Бинбанк является единственным акционером банка «Кедр».

Досье «Золотого Рога»: В ноябре 2014 года Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Рост банка, банка «Кедр», СКА-банка, Тверьуниверсалбанка и Аккобанка в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков. Во всех этих банках ЦБ РФ установил недостоверность отчетности. В декабре 2014 года Бинбанк стал инвестором плана по предупреждению их банкротства.

Ранее Бинбанк и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети. В результате объединения клиенты двух банков могут пользоваться единой сетью устройств для снятия средств по «домашним» тарифам - без дополнительной комиссии. Клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог»