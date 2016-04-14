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Путин не торопится представить россиянам новую первую леди
Президент России отложил на будущее тот момент, когда он сможет удовлетворить любопытство интересующихся его личной жизнью
Президент России Владимир ПУТИН пока не готов удовлетворить вопросы любопытствующих, когда он вступит в брак, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В ходе «прямой линии» с главой государства, проходящейсегодня, один из поступивших телефонных звонков касался личной жизни Владимира Путина. Автор вопроса (дама) поинтересовалась у президенты, когда же он представит стране первую леди.
«Мы с Людмилой Александровной (бывшей женой Владимира Путина - Прим. «ЗР») иногда видимся. Нечасто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения. Может быть, даже лучше, чем были ранее. Я знаю, что у нее все в порядке и она своей жизнью довольна. Я тоже доволен. У меня тоже все хорошо», - ответил президент.
«Может быть, когда-нибудь я и смогу удовлетворить ваше любопытство», - сказал Путин, отметив, что, по его мнению, вопросы, связанные с личной жизнью, «все-таки не являются важными».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с официального сайта Кремля
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