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Путин если болеет, то лечится дешевыми лекарствами

14 Апреля 2016, 20:08 | В России

И своевременно делает прививки против гриппа, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Президент России, если лечится, то принимает лекарства из низкого ценового сегмента. «Я стараюсь до этого (до болезней – Прим. «ЗР») не доводить. Но если приходится (лечиться), то что дают, то и принимаю, и отечественные, и импортные. Но они самые простые, из дешевого сегмента», - сказал глава сегодня государства в ходе «прямой линии» с россиянами.

Президент также своевременно делает прививки перед эпидемией гриппа, чтобы не заболеть.

«Стараюсь спортом заниматься. Вести здоровый образ жизни. Если приходится, а простуда бывает, стараюсь делать что-то вроде предгриппозных прививок», - пояснил Владимир Путин.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с официального сайта Кремля

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин  грипп  лекарства 



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Комментарии

  • Псевдоним09:35, 15.04.2016#

    В какой аптеке он покупает лекарства и в какой поликлинике он делает прививки? Адреса будьте добры.

  • Инесса10:09, 15.04.2016#

    Еще ботоксом регулярно заливается и гиалуронкой, поддерживая отечественного произв из дешевого сегмента

  • Петерсон10:11, 15.04.2016#

    Продолжает болтать всякую бяку дорогим россиянам, ну а те верят. . .

  • Псевдоним10:33, 15.04.2016#

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