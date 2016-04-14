Путин если болеет, то лечится дешевыми лекарствами

И своевременно делает прививки против гриппа, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Президент России, если лечится, то принимает лекарства из низкого ценового сегмента. «Я стараюсь до этого (до болезней – Прим. «ЗР») не доводить. Но если приходится (лечиться), то что дают, то и принимаю, и отечественные, и импортные. Но они самые простые, из дешевого сегмента», - сказал глава сегодня государства в ходе «прямой линии» с россиянами.

Президент также своевременно делает прививки перед эпидемией гриппа, чтобы не заболеть.

«Стараюсь спортом заниматься. Вести здоровый образ жизни. Если приходится, а простуда бывает, стараюсь делать что-то вроде предгриппозных прививок», - пояснил Владимир Путин.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с официального сайта Кремля