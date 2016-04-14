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Путин считает, что цены на продукты скоро начнут снижаться

14 Апреля 2016, 19:37 | В России

Президент РФ призвал россиян потерпеть, так как рост цен, по его мнению, является временным явлением

«Надеюсь, даже почти уверен, что это (рост цен – Прим. авт.) временное явление. Постепенно, по мере насыщения рынка отечественным продовольствием будут снижаться и цены. Ну, во всяком случае, они будут стабилизироваться. В целом, я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет в том, что для людей, потребителей, для них это все-таки нагрузка», - заявил Владимир ПУТИН сегодня в ходе «прямой линии».

Президент согласился, что рост цен на продукты питания является существенным.

В прошлом году, по его словам, цены выросли на 14%, однако в третьем квартале снизились.

«В начале этого (2016) года рост составил 2,2%. Поэтому правительство нас не вводит в заблуждение, и есть, действительно, 12,9% (инфляция», - сказал Владимир Путин.

Он уточнил, что рост цен – это «рукотворный результат».

«В известной степени рост цен на продовольствие – это, честно говоря, «рукотворный» результат. Потому что мы (Россия)  в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничение на ввоз продуктов питания из‑за границы. Мы сознательно пошли на этот шаг, имея в виду, что это создаст условия для развития нашего сельского хозяйства и освободит рынок. Так и получилось», - сказал президент России.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: цены  Путин  инфляция 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:26, 14.04.2016#

    Еще бы к лету цены немного сползают, и без ваших предсказаний понятно.

  • Неедрос20:56, 14.04.2016#

    Народ, к ноге! Нацгвардия не дремлет)))))

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