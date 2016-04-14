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Путин считает, что цены на продукты скоро начнут снижаться
Президент РФ призвал россиян потерпеть, так как рост цен, по его мнению, является временным явлением
«Надеюсь, даже почти уверен, что это (рост цен – Прим. авт.) временное явление. Постепенно, по мере насыщения рынка отечественным продовольствием будут снижаться и цены. Ну, во всяком случае, они будут стабилизироваться. В целом, я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет в том, что для людей, потребителей, для них это все-таки нагрузка», - заявил Владимир ПУТИН сегодня в ходе «прямой линии».
Президент согласился, что рост цен на продукты питания является существенным.
В прошлом году, по его словам, цены выросли на 14%, однако в третьем квартале снизились.
«В начале этого (2016) года рост составил 2,2%. Поэтому правительство нас не вводит в заблуждение, и есть, действительно, 12,9% (инфляция», - сказал Владимир Путин.
Он уточнил, что рост цен – это «рукотворный результат».
«В известной степени рост цен на продовольствие – это, честно говоря, «рукотворный» результат. Потому что мы (Россия) в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничение на ввоз продуктов питания из‑за границы. Мы сознательно пошли на этот шаг, имея в виду, что это создаст условия для развития нашего сельского хозяйства и освободит рынок. Так и получилось», - сказал президент России.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Еще бы к лету цены немного сползают, и без ваших предсказаний понятно.