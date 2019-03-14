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В Приморье еще один вид бизнеса оказался под угрозой
Хостелам дали лишь временную передышку
Совет Федерации отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов и отправил его на доработку согласительной комиссии. Хостелы являются популярным местом для проживания туристов, так как они существенно дешевле гостиниц, расположенных в центральной части города.
За принятие закона, фактически убивающего бизнес, который создал рабочие места и платит налоги, проголосовали лишь два сенатора, 151 - против, четверо воздержались.
Законом предлагается внести в Жилищный кодекс поправку, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц - нужно перевести жилое помещение в нежилое. Комнаты должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система.
Изначально предполагалось, что закон должен вступить в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.
Как подчеркнула спикер верхней палаты Валентина МАТВИЕНКО, сенаторы поддерживают саму концепцию закона, однако считают необходимым перенести начало его действия на 1 января 2020 года. Она пояснила, что это необходимо для того, чтобы «дать возможность цивилизованно закрыть бизнес».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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