Российская авиакомпания приостановила полеты на Boeing 737 MAX

До выяснения причин катастрофы в Эфиопии

Авиакомпания S7, сообщила о временной приостановке полетов двух Boeing 737 MAX. Компания не будет использовать судна такого типа с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.

Ранее воздушное пространство для самолетов этого типа закрыли Евросоюз, Китай, Австралия, Турция, Малайзия и ряд других стран, причем список растет каждый час.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибли 157 человек, среди них три россиянина. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца. В конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, крушение могло произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.

Досье газеты «Золотой Рог»: Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing 737. Они используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. В России его заказали кроме S7 авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), «Уральские авиалинии» и Utair.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото S7