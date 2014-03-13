www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Связь
Распечатать

В сетях сотовой связи заработал короткий номер центра поддержки госуслуг "115"

13 Марта 2014, 16:51 | В России

Короткий номер предназначен для вызова единой службы поддержки при получении электронных госуслуг.

Согласно сообщению Минкомсвязи, теперь абоненты российских мобильных операторов "ВымпелКом", "МегаФон", "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и "Ростелеком" смогут круглосуточно получить техническую поддержку по работе портала госуслуг, узнавать статус прохождения своего заявления и графики работы госорганов.

При этом Минкомсвязи ведет работу по включению переадресации на номер "115" с региональными мобильными операторами.

В 2013 году, по данным ведомства, 30,8% граждан России, пользующихся госуслугами, получали их в электронном виде, а число зарегистрированных пользователей Единого портала государственных услуг превысило 7,1 млн. Согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года к 2018 году 70% граждан России, пользующихся госуслугами, должны получать их в электронной форме.

В рамках дальнейшего развития портала госуслуг и обеспечения более эффективного взаимодействия граждан и государства на портале планируется организовать возможность переадресации звонка из службы поддержки портала госуслуг в федеральный орган исполнительной власти, который непосредственно оказывает услугу в электронном виде.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: связь  госуслуги 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru