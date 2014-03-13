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В сетях сотовой связи заработал короткий номер центра поддержки госуслуг "115"
Короткий номер предназначен для вызова единой службы поддержки при получении электронных госуслуг.
Согласно сообщению Минкомсвязи, теперь абоненты российских мобильных операторов "ВымпелКом", "МегаФон", "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и "Ростелеком" смогут круглосуточно получить техническую поддержку по работе портала госуслуг, узнавать статус прохождения своего заявления и графики работы госорганов.
При этом Минкомсвязи ведет работу по включению переадресации на номер "115" с региональными мобильными операторами.
В 2013 году, по данным ведомства, 30,8% граждан России, пользующихся госуслугами, получали их в электронном виде, а число зарегистрированных пользователей Единого портала государственных услуг превысило 7,1 млн. Согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года к 2018 году 70% граждан России, пользующихся госуслугами, должны получать их в электронной форме.
В рамках дальнейшего развития портала госуслуг и обеспечения более эффективного взаимодействия граждан и государства на портале планируется организовать возможность переадресации звонка из службы поддержки портала госуслуг в федеральный орган исполнительной власти, который непосредственно оказывает услугу в электронном виде.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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