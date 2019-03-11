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Крупнейшие банки снизили ставки вкладов в валюте

11 Марта 2019, 08:59 | В России

Предлагаемые проценты уже никого не радуют

Банк ВТБ с 1 марта снизил ставки долларовых депозитов в среднем на 0,5–1,15 процентного пункта (п. п.): в рознице ставки непополняемых вкладов (на сумму от $3 тыс.) опустились до 1,2–2,35% годовых в зависимости от срока вложений. Ставки вкладов в евро ВТБ уменьшил в среднем на 0,25 п. п., в рознице – до 0,3–0,6% годовых

6 марта Альфа-банк снизил доходность долларовых депозитов сроком более полугода с 0,2–0,45 п. п. до 1,7–2,5% годовых в зависимости от сумм и срока вложений (указаны ставки для клиентов, не оформивших пакет услуг). Максимальная ставка назначается при вложении от $100 тыс. на 3 года.

Крупнейший банк страны пересмотрел условия с 7 марта. В розничном сегменте ставки долларовых вкладов сроком 1-6 месяцев снижены на 0,05 процентного пункта (п. п.), сроком от полугода до трех лет – на 0,15 п. п. Максимальная ставка опустилась до 1,85% годовых – столько Сбербанк может начислить на вклад «Сохраняй онлайн» на сумму от $20 тыс. сроком 13 года.

Ставки депозитов в долларах в сегменте «Сбербанк Первый» снижены на 0,25 п. п., а в евро – на 0,3–0,5 п. п. На данный момент клиенты «Сбербанк Первый» могут размещать доллары на депозиты под 0,65–3,15% годовых в зависимости от срока и суммы вложений. Максимальная ставка вклада в евро для них составит 0,5% годовых.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: банки  ВТБ  валюта  евро  сбербанк  ставки  доллар  Альфа-банк 



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