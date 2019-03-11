Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крупнейшие банки снизили ставки вкладов в валюте
Предлагаемые проценты уже никого не радуют
Банк ВТБ с 1 марта снизил ставки долларовых депозитов в среднем на 0,5–1,15 процентного пункта (п. п.): в рознице ставки непополняемых вкладов (на сумму от $3 тыс.) опустились до 1,2–2,35% годовых в зависимости от срока вложений. Ставки вкладов в евро ВТБ уменьшил в среднем на 0,25 п. п., в рознице – до 0,3–0,6% годовых
6 марта Альфа-банк снизил доходность долларовых депозитов сроком более полугода с 0,2–0,45 п. п. до 1,7–2,5% годовых в зависимости от сумм и срока вложений (указаны ставки для клиентов, не оформивших пакет услуг). Максимальная ставка назначается при вложении от $100 тыс. на 3 года.
Крупнейший банк страны пересмотрел условия с 7 марта. В розничном сегменте ставки долларовых вкладов сроком 1-6 месяцев снижены на 0,05 процентного пункта (п. п.), сроком от полугода до трех лет – на 0,15 п. п. Максимальная ставка опустилась до 1,85% годовых – столько Сбербанк может начислить на вклад «Сохраняй онлайн» на сумму от $20 тыс. сроком 13 года.
Ставки депозитов в долларах в сегменте «Сбербанк Первый» снижены на 0,25 п. п., а в евро – на 0,3–0,5 п. п. На данный момент клиенты «Сбербанк Первый» могут размещать доллары на депозиты под 0,65–3,15% годовых в зависимости от срока и суммы вложений. Максимальная ставка вклада в евро для них составит 0,5% годовых.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Крупнейшие банки снизили ставки вкладов в валюте
- Мужчины не обрадуются 23 февраля
- Водителей ожидает новый побор
- Как правильно выбрать рыбные консервы
- Путин запретил рекламировать услуги по написанию диссертаций и других научных работ
- У россиян отберут бумажные паспорта
- Среднестатистический москвич получает 73 тысячи рублей и живет на 20 квадратных метрах
- Сибирские ученые доказали, что "Доширак" надо есть
- МТС обещает молодым и креативным студентам грант на развитие бизнеса и стажировку в компании
- Двадцать лет назад приморцы в одночасье стали нищими
Новости раздела
- Крупнейшие банки снизили ставки вкладов в валюте
- Мужчины не обрадуются 23 февраля
- Водителей ожидает новый побор
- Как правильно выбрать рыбные консервы
- Путин запретил рекламировать услуги по написанию диссертаций и других научных работ
- У россиян отберут бумажные паспорта
- Среднестатистический москвич получает 73 тысячи рублей и живет на 20 квадратных метрах
- Сибирские ученые доказали, что "Доширак" надо есть
- "Ростелеком" сменил имидж
- МТС обещает молодым и креативным студентам грант на развитие бизнеса и стажировку в компании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Прощай, любимая сгущенка
- В Северной Корее вновь началось
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- Как Гнилой угол становится раем
- Восточный нефтегазовый форум состоится во Владивостоке 10-11 июля
- Авиакомпания S7 запускает рейс Благовещенск - Москва
- Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока
- На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер
- Экс-мэр Владивосток назвал, за что конкретно его невзлюбил губернатор Приморья
- До Владивостока добрались столичные цены