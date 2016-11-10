www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.89 р. 100 JPY: 61.87 р.
EUR: 71.35 р. 10 CNY: 94.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Сбербанк подвергся мощным хакерским атакам

10 Ноября 2016, 09:17 | В России

Удары наносились из нескольких десятков стран

Сбербанк 8 ноября отразил мощные ddos-атаки на свои онлайн-ресурсы, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран.

В течение дня мощность атак последовательно возрастала. Первая атака была зафиксирована утром, следующая атака вечером уже состояла из нескольких этапов, каждый из которых был вдвое сильней предыдущего. При этом системы защиты банка отработали надежно.

«Атака была оперативно обнаружена и локализована подразделениями киберзащиты Сбербанка. Сбоев в работе сервиса для клиентов банка не было», - пояснила пресс-служба крупнейшего банка России.

Досье «Золотого Рога»: DoS (от англ. Denial of Service — отказ в обслуживании) — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднен.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: онлайн  сбербанк  дос-атака  хакеры 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews