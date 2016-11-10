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Сбербанк подвергся мощным хакерским атакам
Удары наносились из нескольких десятков стран
Сбербанк 8 ноября отразил мощные ddos-атаки на свои онлайн-ресурсы, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран.
В течение дня мощность атак последовательно возрастала. Первая атака была зафиксирована утром, следующая атака вечером уже состояла из нескольких этапов, каждый из которых был вдвое сильней предыдущего. При этом системы защиты банка отработали надежно.
«Атака была оперативно обнаружена и локализована подразделениями киберзащиты Сбербанка. Сбоев в работе сервиса для клиентов банка не было», - пояснила пресс-служба крупнейшего банка России.
Досье «Золотого Рога»: DoS (от англ. Denial of Service — отказ в обслуживании) — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднен.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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