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ВТБ и "Мечел" подписали соглашение о реструктуризации долга на 70 млрд рублей

10 Сентября 2015, 07:31 | В России

Со Сбербанком таких договоренностей пока достичь не удалось

ОАО «Мечел» (владеет угольным портом Посьет в Приморье) и банк ВТБ 9 сентября подписали соглашение о реструктуризации задолженности перед банком на общую сумму около 70 млрд рублей. Заемщиками по кредитным линиям выступают «Мечел» и дочерние предприятия группы - ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Якутуголь» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат».

Кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения тела долга до апреля 2017 года с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 года.

Глава ВТБ Андрей КОСТИН, слова которого приводятся в пресс-релизе «Мечела», заявил, что рад успешному завершению непростых переговоров.

«Надеюсь, что новые условия кредитов позволят группе «Мечел», с которой нас связывает многолетнее сотрудничество, продолжить реализацию инвестиционных проектов и исполнить все свои обязательства», - заявил глава ВТБ.

В свою очередь председатель совета директоров и основной владелец «Мечела» Игорь ЗЮЗИН пообещал, что компания сделает все возможное для выполнения достигнутых договоренностей.

«Мы благодарны банку ВТБ за поддержку. Проведенная реструктуризация позволит компании обслуживать долг даже в сегодняшних условиях, когда глобальный сырьевой рынок находится в тяжелом положении. «Мечел» сделает все возможное для исполнения обязательств в соответствии с достигнутыми соглашениями и продолжит развитие своих дальневосточных проектов», - сказал Игорь Зюзин.

«Мечел» пытается договориться о реструктуризации своего долга перед крупнейшими кредиторами с начала 2014 года.

Ранее «Мечел» и Газпромбанк подписали соглашения о реструктуризации задолженности на общую сумму $1,4 млрд и 33,7 млрд рублей. Документы предусматривают отсрочку погашения тела долга до апреля 2017 года с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 года. Проценты, превышающие 8,75% годовых, капитализируются.

С третьим крупнейшим кредитором - Сбербанком, - «Мечел» пока не договорился.

По состоянию на 15 июня 2015 года долг «Мечела» оценивался в $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: долг  ВТБ  сбербанк  Мечел 






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