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Авиакомпания "Трансаэро" ввела новую услугу

10 Сентября 2014, 19:00 | В России

Часто летающие пассажиры "Трансаэро" могут оформить билеты за баллы для участников программы "Трансаэро Привилегия" прямо на сайте авиакомпании

Авиакомпания "Трансаэро" запустила новый онлайн-сервис. Теперь участники программы лояльности часто летающих пассажиров "Трансаэро Привилегия" могут приобретать авиабилеты за накопленные баллы прямо на сайте авиакомпании.

Для оформления билетов за баллы участнику программы "Трансаэро Привилегия" достаточно выбрать соответствующий способ приобретения на главной странице сайта авиакомпании, ввести данные участника, выбрать желаемое направление и даты перелета.

В случае если в выбранные даты уже не оказалось квот на билеты за баллы по программе лояльности, участник может ознакомиться с их наличием на ближайшие семь дней от даты планируемой поездки.

Как поясняет пресс-с лужба "Трансаэро", возможность приобретения авиабилетов за баллы на сайте авиакомпании упрощает процедуру использования накопленных баллов по программе "Трансаэро Привилегия".

Пассажиры "Трансаэро" также будут иметь возможность оформить авиабилеты за баллы привычным способом - через офисы собственных продаж и call-центр авиакомпании.

Отметим, что "Трансаэро" стала первой российской авиакомпанией, которая еще в 1995 году предложила своим пассажирам собственную программу лояльности.

Программа позволяет накапливать баллы за полеты на регулярных и чартерных рейсах "Трансаэро", за оплату покупок совместными банковскими картами, а также за использование услуг, предоставляемых партнерами программы для получения наградного билета или повышения класса обслуживания на рейсах авиакомпании. Участникам программы предоставляется дополнительный сервис при бронировании билетов и регистрации на рейсы.

"Трансаэро" - вторая по объему перевозок российская авиакомпания. Общая маршрутная сеть компании составляет более 200 направлений полетов по России и зарубежным странам Европы, Азии, Америки и Африки.

Основные акционеры "Трансаэро" - председатель совета директоров Александр ПЛЕШАКОВ (25,4%) и его супруга, гендиректор авиакомпании Ольга ПЛЕШАКОВА (18,4%).

Флот "Трансаэро" насчитывает 102 самолета, в том числе 20 Boeing-747, 14 Boeing-777, 17 Boeing-767, 46 Boeing-737, три Ту-214, два Ту-204-100С. Авиакомпания является обладателем самого большого парка дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: онлайн  трансаэро  пассажиры  сервич 



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