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Медведев посоветовал россиянам принять горькое лекарство
Председатель правительства считает, что изменение пенсионной системы, направленное на повышение пенсионного возраста, является необходимым
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что изменение пенсионной системы, направленное на повышение пенсионного возраста, является болезненной, но необходимой мерой.
«Это, действительно, сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе. Такие рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, - большинство людей не радуют изменения. Как справедливо заметил Владимир Владимирович ПУТИН, это никого не радует и среди членов правительства. Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», - цитирует г-на Медведева в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае «Интерфакс».
По словам премьера, эта необходимость связана с тем, что пенсионная система находится в непростом положении. Он напомнил, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающим человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня это соотношение уже почти один к одному.
«С точки зрения развития страны это хорошо, люди живут дольше. Но с точки зрения бюджетной системы, это большие риски, потому что в какой-то момент эту систему просто может разорвать, несмотря на то, что мы ее дотируем дотацией и можем переводить определенные деньги из резервов», - подчеркнул глава правительства.
Дмитрий Медведев также обратил внимание на то, что «предложения, которые подготовило правительство, сформулированы таким образом, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту. Этот период, как нам представляется, достаточно разумный».
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта кабмина РФ
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