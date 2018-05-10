Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать
Правительство в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по пенсионному возрасту в стране, сообщил кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая 8 мая перед депутатами. В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать — в большинстве случаев не желая терять доход.
Отвечая на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста, г-н Медведев сообщил, что решение по этому вопросу принимать нужно.
«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную Думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», - сказал будущий премьер.
Он уточнил, что прежний возраст выхода граждан на пенсию был установлен в 30-х годах прошлого века, когда средняя продолжительность жизни была около 40 лет, с тех пор жизнь в стране изменилась в лучшую сторону.
«У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде. Все эти факторы необходимо учитывать», - сказал г-н Медведев.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
- Медведев обогнал Путина по доходам
- Таможня запускает Центры электронного декларирования для таможенных деклараций
- Мобильники Samsung уделали Apple в России
Новости раздела
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- "Билайн" протестировал мобильный интернет на скорости 1 Гбит/с
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Дети и внуки Путина не пойдут в политику
- Часть материнского капитала можно будет получить деньгами напрямую
- Путин: Кризис в России подошел к концу
- "Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
- МТС эволюционирует к сетям будущего вместе с финской Nokia
- "МегаФон" поможет запустить Wi-Fi-доступ в поездах по всей России
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Президент Путин подписал очень важный указ
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Первый международный туристическо-инвестиционный форум пройдет в Хабаровске
- Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь
- Определен график гидравлических испытаний и отключения горячей воды во Владивостоке
- В списках новостроев не значится
- Вырисовываются детали моста между Россией и КНДР через реку Туманная на юге Приморья
- Предприниматели Хабаровска подали заявку на проведение митинга в защиту своих прав в день инаугурации Путина