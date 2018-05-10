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Медведев повысит россиянам пенсионный возраст

10 Мая 2018, 08:41 | В России

Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать

Правительство в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по пенсионному возрасту в стране, сообщил кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая 8 мая перед депутатами. В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать — в большинстве случаев не желая терять доход.

Отвечая на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста, г-н Медведев сообщил, что решение по этому вопросу принимать нужно.

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную Думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», - сказал будущий премьер.

Он уточнил, что прежний возраст выхода граждан на пенсию был установлен в 30-х годах прошлого века, когда средняя продолжительность жизни была около 40 лет, с тех пор жизнь в стране изменилась в лучшую сторону.

«У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде. Все эти факторы необходимо учитывать», - сказал г-н Медведев.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Дмитрий Медведев  пенсии  госдума 



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