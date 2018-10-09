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У россиян отберут бумажные паспорта

09 Октября 2018, 07:56 | В России

Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта размером с банковскую

Заместитель председателя правительства РФ Максим АКИМОВ поручил до конца текущего года разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт - его концепции уже пять лет. Совещания, на котором она снова обсуждалась, 14 сентября провел зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия САМИГУЛЛИНА), а 17 сентября - председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ (сообщил его пресс-секретарь Олег ОСИПОВ)», - говорится в публикации.

В пресс-службе правительства РФ изданию пояснили, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую.

Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека - его данным в разных государственных информационных системах, объяснили «Ведомостям» в пресс-службе правительства, тогда электронный паспорт позволит совершать юридически значимые действия, получать и коммерческие, и госуслуги.

Участник совещаний в правительстве РФ в беседе с изданием уточнил, что речь идет о создании новой системы идентификации, объединении в одном документе всех данных человека - паспорта, СНИЛСа, водительских прав. Кроме того, одновременно создается единый реестр данных всех граждан, уточняет газета со ссылкой на собеседника.

Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: паспорт  снилс  Дмитрий Медведев  госуслуги 



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