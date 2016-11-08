Сегодня начнется продажа билетов на Кубок конфедераций по футболу

Первыми их смогут приобрести держатели карт Visa

8 ноября в 20 часов по владивостокскому времени официально стартует продажа билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который пройдет в четырех городах России. Для россиян билет на полуфинальные игры будет стоить 2240 рублей, на матч за третье место - 960 рублей, на финал - 2560 рублей.

В специальном разделе на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) будут предложены билеты на все матчи, включая открытие, финал турнира и все игры сборной России. Также в продажу поступят билеты на серии матчей в одном из городов-организаторов. Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи («Фишт») и Казани («Казань-Арена») с 17 июня по 2 июля.

Цена билетов на матчи группового этапа будет начинаться от 960 рублей в четвертой категории (только для жителей России) и от $70 в третьей категории (для остальных болельщиков).

В ходе предварительной продажи, которая продлится до 17 ноября, оплату можно будет произвести только с помощью карт Visa. Каждый желающий может приобрести билеты максимум на десять матчей и не более шести штук на одну игру. Доставка будет осуществляться бесплатно и начнется в апреле 2017 года.

Первый этап открытой продажи билетов начнется 1 декабря 2016 года и продлится до 19 января 2017 года. В течение этого периода болельщики смогут подать заявки на билеты, а решение о распределении будет приниматься по окончании этого срока. Если заявок придет больше числа доступных билетов на тот или иной матч, то они будут распределены с помощью жеребьевки. На этом и последующих этапах продаж будут доступны различные способы оплаты.

Самые дешевые билеты - на встречи группового этапа (от $70 до $135), за исключением матча открытия (от $85 до $170, 2240 рублей для россиян). Стоимость билетов на полуфинал варьируется от $85 до $160 долларов, на матч за третье место - от $70 до $135. Билет на финал обойдется от 115 до 245 долларов.

На данный момент определены семь участников Кубка конфедераций из восьми, в турнире сыграют сборные России (хозяйка турнира), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы - 2016), Австралии (победитель Кубка Азии - 2015), Чили (победитель Кубка Америки - 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ - 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК - 2016). Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 12 февраля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток