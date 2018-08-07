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В роддомах мамам будут выдавать комплект для новорожденных стоимостью 10 тысяч рублей

07 Августа 2018, 13:58 | В России

В Москве подарочные наборы уже выдаются, когда дело дойдет до регионов - неясно

Российским мамам при выписке из роддома в перспективе будет выдаваться набор для новорожденных отечественного производства общей стоимостью не менее 10 тысяч рублей. При этом, в Москве с 1 января 2018 года все роженицы уже получают подарочные наборы, включающие в себя детское белье, одежду и другие вещи, необходимые для ухода за новорожденными.

«Выдаваться набор будет бесплатно при выписке из роддома. Наполнение коробки, возможно, будет отличаться в регионах, но вещей будет точно не меньше, чем на десять тысяч рублей», - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ в интервью «Комсомольской правде».

Министр уточнил, что отечественные косметические средства хорошо шагнули вперед и занимают сейчас 60% российского рынка.

«Все, что вы видите в этой коробке, - пеленки, простынки, подгузники и прочее, - сделано на российских предприятиях. Все качественное, экологически чистое, - сказал Мантуров о содержании детского набора. - На днях мы предложили такой перечень предметов первой необходимости для новорожденных. Он еще будет обсуждаться, а окончательный вариант утвердит правительство».

Досье газеты «Золотой Рог»: Согласно постановлению правительства Москвы №1107-ПП от 29.12.2017 года, в 2018 году каждая московская семья при рождении малыша имеет право получить подарочный комплект детских принадлежностей. В комплект входит все, что нужно ребенку в первые месяцы жизни, включая базовые наборы одежды, постельное белье, средства гигиены и первые игрушки. Комплект может получить каждая семья с новорожденным, в которой хотя бы один из родителей на момент выписки из роддома прописан в Москве. Если в семье родилось двое и больше детей, подарок получает каждый из малышей.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Денис Мантуров  косметика  роддом  Москва 



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