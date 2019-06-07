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Система образования в России ущербна
И не отвечает требованиям рынка труда
Система образования в России не соответствует современным требованиям рынка труда, считает вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА.
«Мы должны готовить наших специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день у нас существуют. У нас образование, к сожалению, не соответствует требованиям рынка труда, которые сегодня есть. А наше образование, несмотря на все отличные советские заделы, теперь уже должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда», - сказала г-жа Голикова на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург
Фото из фотобанка ПМЭФ
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