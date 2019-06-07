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Правительство России признало, что система образования в стране ущербна
И не отвечает требованиям рынка труда
Система образования в России не соответствует современным требованиям рынка труда, считает вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА.
«Мы должны готовить наших специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день у нас существуют. У нас образование, к сожалению, не соответствует требованиям рынка труда, которые сегодня есть. А наше образование, несмотря на все отличные советские заделы, теперь уже должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда», - сказала г-жа Голикова на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург
Фото из фотобанка ПМЭФ
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Комментарии
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hyt20:26, 07.06.2019#
Давно пишут только разные учебные планы, составляют никому ненужные тесты в вузах, а студенты не могут их осилить, по 6-9 человек из 20 пропускают занятия, так как сидя там не понимают , что там говорят и считают какие-то интегралы. . . По 1015 человек получают "тройки" в сессию просто так, а иначе разгонят-то преподавателей, а студентам все-равно. . . А при защите дипломов двух слов они не свяжут. . Зато всё кафедральные бумаги в норме!!! Их день и ночь сочиняют в угоду МОСКВЕ. .
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люблю путина11:04, 08.06.2019#
Непосильным трудом с мужем Христенко "заработано" на отель во Франции. "Законопроект, активно продвигаемый Голиковой, подвергался разгромной критике и другими авторитетными экспертами, включая депутатов от партии «Единая Россия» из профильного комитета Госдумы. Но Татьяна Алексеевна при помощи только ей известных манипуляций все-таки сумела убедить руководство страны в целесообразности принятия сомнительного документа". Дата: 01. 06. 2010
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Понятно, нужна обслуга, охрана и солдаты. Наверное, еще копать могилы.