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Правительство России признало, что система образования в стране ущербна

07 Июня 2019, 18:36 | В России

И не отвечает требованиям рынка труда

Система образования в России не соответствует современным требованиям рынка труда, считает вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА.

«Мы должны готовить наших специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день у нас существуют. У нас образование, к сожалению, не соответствует требованиям рынка труда, которые сегодня есть. А наше образование, несмотря на все отличные советские заделы, теперь уже должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда», - сказала г-жа Голикова на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург

Фото из фотобанка ПМЭФ

Автор: Олег Клименко
Теги: Татьяна Голикова  ПМЭФ  образование 






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Комментарии

  • Гость19:22, 07.06.2019#

    Понятно, нужна обслуга, охрана и солдаты. Наверное, еще копать могилы.

  • hyt20:26, 07.06.2019#

    Давно пишут только разные учебные планы, составляют никому ненужные тесты в вузах, а студенты не могут их осилить, по 6-9 человек из 20 пропускают занятия, так как сидя там не понимают , что там говорят и считают какие-то интегралы. . . По 1015 человек получают "тройки" в сессию просто так, а иначе разгонят-то преподавателей, а студентам все-равно. . . А при защите дипломов двух слов они не свяжут. . Зато всё кафедральные бумаги в норме!!! Их день и ночь сочиняют в угоду МОСКВЕ. .

  • Татьяна20:58, 07.06.2019#

    Да, это точно!Наше высшее образование душат тоннами бумаг. Из-за этого увольняются хорошие преподаватели. Бумаги повторяют информацию. Теперь ещё и в интернете заставляют их дублировать. Бюрократов от образования нужно душить.

  • люблю путина21:39, 07.06.2019#

    Таня Арбидол права, но не нужно останавливаться на достигнутом, еще 20 лет реформ и мы достигнем нужного результата.

  • Яко01:02, 08.06.2019#

    Ущербна эта морда на фото и остальные которые заставляют стариков искать еду на помойке ! Сколько миллиардом на кармане тётя ?

  • люблю путина11:04, 08.06.2019#

    Непосильным трудом с мужем Христенко "заработано" на отель во Франции. "Законопроект, активно продвигаемый Голиковой, подвергался разгромной критике и другими авторитетными экспертами, включая депутатов от партии «Единая Россия» из профильного комитета Госдумы. Но Татьяна Алексеевна при помощи только ей известных манипуляций все-таки сумела убедить руководство страны в целесообразности принятия сомнительного документа". Дата: 01. 06. 2010

  • Псевдоним01:05, 08.06.2019#

    А г-а Голткова разбирается в термоядерной физике?! Или она так обо всем по мелочи потрындеть. Я тоже могу сказать, что да минус 5 - это минус.

  • Псевдоним01:08, 08.06.2019#

    г-жа Голикова не соответствует рынку труда. Она даже не знает, что такое рынок труда, так, как не знает, чему, где и как учат.

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