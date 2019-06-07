Греф пообещал ипотеку под 8%

Но не скоро

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ прогнозирует грядущее снижение ставок по ипотеке, но когда это произойдет, не называет.

«Ставки (ипотеки) будут идти вниз, вопрос - каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре - 8%», - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», одной из его задач является формирование системы ипотечного кредитования со ставкой ниже 8%. Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. метров жилья к 2020 году.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.