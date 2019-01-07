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Водителей ожидает новый побор
Президент Татарстана предлагает отменить скидку при оплате штрафов
Президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ накануне Нового года предложил отменить систему скидки в 50% при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движени, поскольку, по его мнению, она себя не оправдывает.
По его словам, на данный момент бюджет недосчитывается миллиардов рублей, «которые мы могли бы направить на ремонт дорог и реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения». Предложение в скором времени должно поступить на рассмотрение правительства РФ.
Скидка в 50% за уплату штрафа в 20-дневный срок была введена с начала 2016 года. ГИБДД летом 2018 сообщала о том, что скидка для водителей на штрафы – это важно и водители все чаще вовремя оплачивают нарушения. При этом, не все правонарушения, как и правонарушители, подпадают под эту статью.
По данным ГИБДД, по итогам 11 месяцев 2018 года сотрудниками ГАИ вынесено 122,2 млн постановлений о наложении административных штрафов, из которых 119,7 млн могли быть уплачены с дисконтом. В размере половины суммы наложенного штрафа были уплачены 78,7 млн штрафов (65,7% от общего числа).
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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