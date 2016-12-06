Медведев поручил бизнесу погашать долги по зарплате вперед налогов

Как это будет выглядеть на практике, никто не знает

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ведомствам доложить о случаях задолженности по выплате зарплаты и принятии мер по ее погашению до 25 января 2017 года, - говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства.

В поручении отмечается, что «в случаях выявления задолженности по выплате заработной платы принять меры по ее погашению, включая применение мер ответственности к руководителям соответствующих организаций, и о результатах до 25 января 2017 года проинформировать Минтруд России».

Премьер также получил ведомствам проработать вопрос о преимущественном удовлетворении работодателями требований по оплате труда работникам перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и сборов.

Поручение адресовано Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, Минюсту и предусматривает участие Верховного Суда, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Центробанка.

Также в поручении отмечается, что предстоит проработать вопрос увеличения доли средств, направляемых на погашение задолженности по зарплате, вырученных от реализации предмета залога при проведении конкурсного производства в случае банкротства организации.

Премьер поручил доложить о результатах до 15 марта 2017 года.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток