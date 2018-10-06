Среднестатистический москвич получает 73 тысячи рублей и живет на 20 квадратных метрах

Приморцам остается только завидовать такому размаху

Мосгорстат выяснил, что представляет из себя среднестатистический москвич - какой его средний возраст, где он работает и сколько получает, какой недвижимостью владеет, состоит ли в браке и на что тратит деньги. Деловая газета «Золотой Рог» представляет основные тезисы текста, подготовленного РИА Новости.

Население

Население Москвы с 2010 года, когда проводилась Всероссийская перепись населения, выросло на 1 миллион и в 2018 году составляет 12,5 млн человек. Средний возраст москвича в этом году, по данным Мосгорстата, составляет 42,1 года, что на 1,4 года больше показателей 2010 года.

Согласно статистике, женщин в столице проживает больше, чем мужчин - 6,73 и 5,78 млн человек соответственно. Средний возраст женщин с 2010 года вырос с 42,7 до 44 лет, а мужчин - с 38,4 до 39,9 лет.

По данным на 2017 год, работающее население в столице составляет чуть более 8,73 млн человек. При этом в большей степени москвичи заняты в сфере оптовой и розничной торговли, где работают более 2,455 млн жителей, и в строительной отрасли (более 954 тыс. занятых).

Немало в столице инженеров, программистов, экономистов, технологов, конструкторов, SEO-специалистов - в научно-технической сфере в столице заняты порядка 824 тыс. человек. Далее по наибольшему числу работников находятся обрабатывающие производства (металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, легкая промышленность, пищевая), в которых трудятся более 787 тыс. жителей мегаполиса. В сфере транспортировки и хранения, куда в наибольшей степени относятся грузовые и пассажирские перевозки, содержание железнодорожных путей, портов, аэродромов, работают более 605 тысяч москвичей, в финансовой и страховой деятельности (бухгалтеры, директора, аналитики, специалисты налоговой службы, аудиторы, сотрудники банковской сферы, менеджеры, финансовые консультанты, агенты по недвижимости и страхованию) - свыше 507 тыс.

Далее по популярности идут административная деятельность (487 тыс.), сфера образования (396 тысяч), здравоохранение (327 тыс.), сфера социальных услуг и СМИ (332,5 тыс. человек), сфера недвижимости (298 тыс.), госуправление и обеспечение военной безопасности (270 тыс.), гостиницы и предприятия общественного питания (178 тыс.), сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений (174 тыс.).

Зарплата

По сведениям Мосгорстата, средняя ежемесячная зарплата в Москве в 2017 году составляла 73 812 рублей. При этом лидирующей по средней зарплате отраслью, где заняты москвичи, является финансовая и страховая деятельность. Здесь москвич ежемесячно зарабатывает 154,5 тыс. рублей. Далее, оказавшаяся не такой распространенной, - область добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата - 136 797 рублей.

Москвичи, занятые в СМИ, телекоммуникациях, в среднем зарабатывают 100 тыс. рублей. Неплохо получают занятые в профессиональной, научной и технической деятельности - 87,5 тыс. рублей в месяц, ведущие научные разработки и исследования - 83,4 тыс. рублей.

Самая минимальная зарплата фиксируется в области гостиничного бизнеса и общественного питания, где работающие москвичи ежемесячно получают 36 тыс. рублей.

Расходы

Средние потребительские расходы москвичей в расчете на одного человека за пять лет повысились более чем на 2 тыс. рублей. Так, если в 2013 году месячный потребительский расход на одного москвича составлял более 27,4 тыс. рублей, то в 2017 году эта сумма составила более 29,5 тыс. рублей.

Как пояснили в Мосгорстате, в потребительские расходы входит питание вне дома, покупка одежды, обуви и других непродовольственных товаров, а также оплата различных услуг. Согласно статистике, за пять лет москвич стал меньше тратить на питание вне дома: почти 1,3 тыс.рублей в 2017 году вместо почти 1,9 тыс. в 2013 году. Покупки непродовольственных товаров в 2017 году обошлись жителю столицы в среднем в 11,4 тыс. рублей - при этом почти на 500 рублей увеличились расходы на одежду и обувь, составив 3,3 тыс. рублей в месяц по сравнению с 2,8 тыс. в 2013 году.

Недвижимость

Согласно данным Мосгорстата, на 100 московских домохозяйств по итогам 2017 года приходится 25 однокомнатных квартир, при этом в 2016 года их было 18, а в 2015 году - 22. В среднем 39 семей из 100 проживают в двухкомнатной квартире, это число сократилось на 9 по сравнению с данными за 2016 год. Квартирами с тремя и более комнатами владеют 36 семей по итогам 2017 года, это число практически не менялось с 2015 года, когда обладателями такой недвижимости были 34 семьи.

На одного московского жителя в среднем приходится 19,9 квадратных метра жилой площади, что на 0,3 «квадрата» меньше, чем 10 лет назад, следует из данных Мосгорстата.

За последние 10 лет в столице число жилых квартир выросло на 393,9 тыс. - в 2007 году их число составляло 3,76 млн, по итогам прошлого года это количество составило 4,16 млнквартир.

Газета «Золотой Рог», Владивосток