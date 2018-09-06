МТС обещает молодым и креативным студентам грант на развитие бизнеса и стажировку в компании

Цель совместного проекта с Бизнес-инкубатором ВШЭ - поощрить развитие инновационных и предпринимательских проектов, созданных силами студентов

ПАО «МТС» и бизнес-инкубатор Высшей школы экономики (ВШЭ) объявили о старте конкурса студенческих бизнес-проектов HSE{Business}Cup-2018. В рамках конкурса МТС предлагает командам оплачиваемую стажировку в компании, грант на развитие бизнеса в 150 тыс. рублей и возможность попасть в акселератор МТS StartUp Hub. От ВШЭ команды могут получить 200 тыс. рублей на реализацию проекта. Заявки на участие принимаются до 3 октября включительно.

Для участия в программе необходимо собрать команду минимум из двух человек, один из которых имеет технический бэкграунд, и подать заявку в формате инвестиционной презентации. Часть команды должна быть представлена студентами бакалавриата или магистратуры ВШЭ любого кампуса. Допускается участие в проекте сотрудников Высшей школы экономики, а также студентов и сотрудников сторонних организаций. Набор открыт по пяти бизнес-направлениям: финтех, искусственный интеллект, технологии в управлении персоналом (HRtech), цифровая медицина и онлайн-образование.

В октябре текущего года представители корпоративного акселератора MTS StartUp Hub и ВШЭ отберут 10 стартап-команд, которые пройдут предакселерационную программу в бизнес-инкубаторе ВШЭ при экспертной поддержке МТС. В рамках программы участники должны исследовать рынок, создать MVP продукта и протестировать его на первых клиентах. Параллельно с этим студенты получат возможность оплачиваемой стажировки в МТС.

По итогам программы, которая завершится в феврале 2019 года, участники выступят с презентациями перед менеджментом МТС, внешними инвесторами и потенциальными заказчиками, в результате чего лучшие проекты получат грант в 150 тыс. рублей на развитие бизнеса.

«В марте этого года мы начали серьезную работу со стартапами, понимая важность работы с инновационной средой для полноценной трансформации из телеком-оператора в одного из ведущих digital-игроков на рынке. Цель нашего совместного проекта с Бизнес-инкубатором ВШЭ - поощрить развитие инновационных и предпринимательских проектов, созданных силами студентов, оказать им поддержку и интегрировать лучшие идеи в экосистему МТС», - прокомментировал руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий КУРИН.

«Второй год Бизнес-инкубатор ВШЭ поддерживает студенческие проекты не только финансово, но и прокачивая команды с точки зрения реальной экспертизы и практических знаний. В этом году партнером инициативы выступает MTS StartUp Hub, коллеги готовы вкладывать ресурсы и время в подготовку команд и поддержать молодые проекты. Лучших компания пригласит к участию в своем корпоративном акселераторе или предложит работу», - говорит директор Бизнес-инкубатора ВШЭ Михаил ЭРМАН.

Со всеми подробностями о правилах участия и требованиях к участникам можно ознакомиться на inc.hse.ru

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Акселератор MTS StartUp Hub был запущен в марте 2018 года и стал ключевым элементом системы взаимодействия МТС с молодыми технологическими компаниями. Целью программы является интенсивное развитие стратап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию. По результатам первого набора 20 команд были отобраны для возможного тестирования продукта/решения в экосистему МТС. Ежегодный бюджет на программу MTS StartUp Hub с учетом всех этапов работы со стартапами составляет 50 млн рублей. Бизнес-инкубатор ВШЭ — структурное подразделение Высшей школы экономики, первый университетский инкубатор в России. С 2006 года занимается генерацией и развитием стартапов, содействует формированию инновационной инфраструктуры государства. Входит в топ мировых университетских бизнес-инкубаторов, занимая 7 место, по версии UBI Global 2017-18.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток