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МТС будет искать 5G-решения для "умных городов" в партнерстве с Ericsson
Тестирование инновационных продуктов будет проходить в Татарстане
МТС и шведская Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для «умных городов» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», которые будут протестированы в технопарке «Иннополис» в Татарстане. Соответствующее соглашение в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент МТС Алексей КОРНЯ, президент Ericsson Борье ЭКХОЛЬМ и президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ.
МТС будет отвечать за разработку, тестирование, внедрение и организацию локального производства, Ericsson - предоставлять свои технологии 5G, техническую экспертизу и международный опыт, а правительство Татарстана - обеспечивать организационные и экономические условия для реализации проектов.
«Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для «умных городов» России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инновационные продукты компаний будут тестироваться на базе совместного центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Татарстане», - говорится в сообщении МТС.
Компании уже представили первую совместную разработку - 5G Smart City Pole, решение в виде мачты уличного освещения, внутри которой устанавливается оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi, на внешней части - информационные видеомониторы, а также датчики, камеры и сенсоры для решений «умного города». Конструкция может быть оборудована розетками для зарядки электромобилей и гаджетов, кнопкой экстренного вызова. Благодаря продуманному дизайну эти сооружения гармонично впишутся в архитектурный ансамбль городов и городскую среду.
Первые многофункциональные мачты освещения 5G Smart City Pole будут установлены в технопарке «Иннополис» во втором полугодии 2019 года, а на 2020 год запланировано их сооружение в российских городах-миллионниках. Их использование позволит реализовывать такие решения «уммного города», как управление транспортными потоками и парковками, мониторинг безопасности и экологической обстановки.
5G позволит обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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