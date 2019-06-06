www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.12 р. 100 JPY: 60.16 р.
EUR: 73.37 р. 10 CNY: 94.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

МТС будет искать 5G-решения для "умных городов" в партнерстве с Ericsson

06 Июня 2019, 22:01 | В России

Тестирование инновационных продуктов будет проходить в Татарстане

МТС и шведская Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для «умных городов» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», которые будут протестированы в технопарке «Иннополис» в Татарстане. Соответствующее соглашение в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент МТС Алексей КОРНЯ, президент Ericsson Борье ЭКХОЛЬМ и президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ.

МТС будет отвечать за разработку, тестирование, внедрение и организацию локального производства, Ericsson - предоставлять свои технологии 5G, техническую экспертизу и международный опыт, а правительство Татарстана - обеспечивать организационные и экономические условия для реализации проектов.

«Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для «умных городов» России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инновационные продукты компаний будут тестироваться на базе совместного центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Татарстане», - говорится в сообщении МТС.

Компании уже представили первую совместную разработку - 5G Smart City Pole, решение в виде мачты уличного освещения, внутри которой устанавливается оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi, на внешней части - информационные видеомониторы, а также датчики, камеры и сенсоры для решений «умного города». Конструкция может быть оборудована розетками для зарядки электромобилей и гаджетов, кнопкой экстренного вызова. Благодаря продуманному дизайну эти сооружения гармонично впишутся в архитектурный ансамбль городов и городскую среду.

Первые многофункциональные мачты освещения 5G Smart City Pole будут установлены в технопарке «Иннополис» во втором полугодии 2019 года, а на 2020 год запланировано их сооружение в российских городах-миллионниках. Их использование позволит реализовывать такие решения «уммного города», как управление транспортными потоками и парковками, мониторинг безопасности и экологической обстановки.

5G позволит обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: технологии  мтс  ПМЭФ  5g  Татарстан соглашение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru