Сибирские ученые доказали, что "Доширак" надо есть

Но постоянно питаться исключительно сублимированной лапшой не стоит

Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Новосибирск) изучили состав сублимированной лапши марки «Доширак» и сделали вывод, что лапша быстрого приготовления не приносит человеку серьезного вреда.

В статье, опубликованной на сайте университета, отмечается, что многие россияне считают, что употребление лапши быстрого приготовления наносит вред здоровью и вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта.

В состав лапши входят пшеничная мука (такая же, как у нас дома), соль, крахмал, пальмовое масло (оно не очень полезно из-за насыщенных жиров, поскольку способствуют образованию атеросклеротических бляшек, но вреда здоровому организму не принесет). Карбонат натрия – пищевая сода, а полифосфат натрия используется для регулирования кислотности.

«В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. Дело в том, что мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше употреблять цельнозерновую муку», – рассказывает Доцент СибГУ Елена СЕМИЧЕНКО.

В бульоне кроме воды, крахмала, соли и пальмового масла, содержатся сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты, бензоат натрия. Сорбиновая и бензойная кислоты – природные соединения, содержатся в плодах ягод. Обе кислоты являются консервантами и добавляются в пищевые продукты.

Там же содержится глутамат натрия, про который слагают страшные легенды. Но это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в «Дошираке».

Еще одно пугающее вещество – мальтодекстрин. Это вещество получают из кукурузного крахмала. Широко используется для приготовления продуктов для детей и диетического питания.

«В ложке – лекарство, а в чашке – яд, – уверена Елена Семиченко, – в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только «Дошираком» нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров. Пища должна быть разнообразной: необходимо есть больше овощей и фруктов, мяса, особенно говядины и свинины. Лапша «Доширак» – сертифицированный продукт, разрешенный в России к продаже и употреблению. Он прошел проверки, а значит, его можно употреблять. Вы точно не отравитесь, если употреблять лапшу в разумных количествах».

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток