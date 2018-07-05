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Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
Но умолчали о том, что получить электронный полис самостоятельно практически невозможно
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, совершенствующий систему ОСАГО. Документ призван упростить процедуру контроля полицией или таможенными органами наличие у автомобилиста полиса ОСАГО. Так, при наличии электронного полиса достаточно будет сообщить полицейским его номер или показать распечатку. При этом правительство умалчивает о том, что получить электронный полис ОСАГО в Приморье самостоятельно практически невозможно (подробности читайте в ближайших номерах Деловой газеты «Золотой Рог»).
Законопроект, внесенный Минфином, правительство одобрило на заседании 28 июня.
«Страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронных документов. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом. При этом исключается система двойного учета страховых полисов в бумажном и электронном виде в информационной системе и отчетности страховщиков», - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.
Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые номера. Исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты (таковые выпускает Гознак по заказу Российского союза автостраховщиков).
«Это упростит процедуру контроля полицией и таможенными органами за исполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности и устранит неопределенность в отношении необходимости для владельца транспортного средства иметь при себе полис обязательного страхования, оформленный только на бланке строгой отчетности», - говорится сообщении правителсьства.
Предполагается, что в результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключен договор.
«При этом уникальный номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису) позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретенного полиса страхователем», - говорится в документе.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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