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"Аэрофлот" предупредил о действиях мошенников, предлагающих бесплатные билеты
Участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о действиях мошенников, распространяющих в социальных сетях от имени компании информацию о якобы проводимом конкурсе по розыгрышу бесплатных билетов.
«Аэрофлот» официально заявляет, что розыгрыш бесплатных билетов, информация о котором стремительно распространяется в социальных сетях, является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения», - говорится в сообщении авиакомпании.
В соцсетях пользователи активно делятся ссылкой на сайт, на котором желающим предлагается пройти простой опрос и выиграть бесплатные билеты «Аэрофлота». При этом в конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей странице в Facebook.
Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us.
«Аэрофлот» напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.
«Аэрофлот» в очередной раз обращает внимание, что участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам.
«Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама», - поясняет авиакомпания.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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