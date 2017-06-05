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МТС эволюционирует к сетям будущего вместе с финской Nokia
Компании будут совместно развивать и внедрять новые технологические решения
ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) и Nokia Corp. (финский производитель телекоммуникационного оборудования) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали партнерское соглашение, в рамках которого компании будут совместно развивать и внедрять новые технологические решения Nokia для реализации инновационной стратегии и продвижения новых цифровых продуктов и услуг группы МТС.
Партнерское соглашение предусматривает разработку плана развития и внедрения технологий и решений Nokia с привлечением ресурсов МТС и ИТ-компетенций АО «Энвижн Груп» (100% дочерняя компании МТС, один из крупнейших в России системных интеграторов и поставщиков ИТ-решений) для реализации обновленной стратегии МТС, направленной на цифровизацию продуктов и услуг, а также внутренних бизнес-процессов группы компаний МТС.
Стороны договорились, что при разработке новых продуктов и услуг для клиентов B2B и B2C группы МТС компании сосредоточат усилия на тестировании и запуске инновационных решений Nokia в области интернета вещей, облачных технологий, цифровой медицины, электронной коммерции, сервисов дополненной и виртуальной реальности, конвергентных сетей 5G.
Для модернизации инфраструктуры и оптимизации операционной деятельности группы МТС стороны будут испытывать и внедрять перспективные технологические решения Nokia при создании виртуальных и программно-конфигурируемых сетей, единой платформы клиентских сервисов, IMS-платформы, транспортных сетей и разработке ПО.
Достигнутые договоренности дополняют подписанное в мае 2016 года соглашение между МТС и Nokia о сотрудничестве в области развития технологий связи пятого поколения в России, в рамках которого компании уже провели успешные тесты технологии передачи данных 5G и интернета вещей, а также планируют развернуть тестовый сегмент сети 5G на международных спортивных соревнованиях в России в 2018 году.
«Наше стратегическое сотрудничество с Nokia выходит на новый уровень, - отметил вице-президент МТС по закупкам Валерий ШОРЖИН. - Кроме закупок готовых продуктов и тестирования технологий 5G нашего партнера, мы готовы привлечь профессиональные компетенции многочисленных ИТ-специалистов МТС и нашей дочерней компании «Энвижн Груп» для развития, совершенствования и внедрения уникальных технологических наработок Nokia».
Он отметил, что МТС постепенно отходит от классической модели телеком-оператора и превращается в многопрофильную ИТ-компанию, которая нацелена на предоставление своим клиентам широкого спектра инновационных цифровых сервисов для различных нужд.
«Мы хорошо понимаем приоритеты компании МТС: используя преимущества наиболее полного в отрасли портфеля технологий и услуг Nokia, а также исследования и инновации Nokia Bell Labs, мы готовы оказывать всестороннюю поддержку группе МТС в эволюции к сетям будущего», – отметил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио РУССО.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог»
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